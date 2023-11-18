81-летний пенсионер из Екатеринбурга уехал на похороны друга, пропал и нашелся

По словам родственницы, на церемонию прощания он уехал на такси, однако на похоронах так и не появился, а также не отвечал на звонки на телефон. При этом его супруга была на грани сердечного приступа, так как не знала где может находиться муж. Тогда было принято решение обратиться к волонтерам в поисковый отряд, чтобы найти пропавшего.