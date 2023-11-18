81-летний пенсионер из Екатеринбурга уехал на похороны друга, пропал и нашелся

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Седовласый пенсионер в черном костюме из Юго-Западного района Екатеринбурга 15 ноября отправился на похороны своего друга юности.
По словам родственницы, на церемонию прощания он уехал на такси, однако на похоронах так и не появился, а также не отвечал на звонки на телефон. При этом его супруга была на грани сердечного приступа, так как не знала где может находиться муж. Тогда было принято решение обратиться к волонтерам в поисковый отряд, чтобы найти пропавшего.
Это спасение, что есть такие ребята, как группа «Прорыв». Спасибо вашим сотрудникам за милосердие и труд! — написала родственница в соцсетях.
Она отметила, что добровольцы действуют сразу, по ходу поисков собирают информацию по пропавшему и все время на связи. От этого близким становится спокойнее и растет уверенность в позитивном исходе событий.