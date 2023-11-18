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В Екатеринбурге пенсионер уехал на похороны друга юности и пропал

81-летний пенсионер из Екатеринбурга уехал на похороны друга, пропал и нашелся

18 ноября 2023, 05:55
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге пенсионер уехал на похороны друга юности и пропал

15 ноября 81-летний пенсионер из Екатеринбурга уехал хоронить друга и пропал. Его разыскали волонтеры, мужчина оказался жив.

Седовласый пенсионер в черном костюме из Юго-Западного района Екатеринбурга 15 ноября отправился на похороны своего друга юности.

По словам родственницы, на церемонию прощания он уехал на такси, однако на похоронах так и не появился, а также не отвечал на звонки на телефон. При этом его супруга была на грани сердечного приступа, так как не знала где может находиться муж. Тогда было принято решение обратиться к волонтерам в поисковый отряд, чтобы найти пропавшего.

Это спасение, что есть такие ребята, как группа «Прорыв». Спасибо вашим сотрудникам за милосердие и труд! — написала родственница в соцсетях.

Она отметила, что добровольцы действуют сразу, по ходу поисков собирают информацию по пропавшему и все время на связи. От этого близким становится спокойнее и растет уверенность в позитивном исходе событий.

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