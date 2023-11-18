Два уроженца Ирбита погибли на СВО. Один из них жил в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Глава Ирбита Михаил Юдин сообщил в соцсетях, что за последние три недели погибли еще два бойца.
Павел Чехомов скончался в конце октября. Он родился в 2001 году. После окончания школы учился в энергетическом техникуме в Екатеринбурге. А в 2021 году проходил срочную службу в роте Почетного караула. На СВО Павел отправился в 2023 году.
Второй погибший — Михаил Абашев. Он работал на заводах в Ирбите, а затем переехал в Нижний Тагил трудиться в автосервисе. Защищать интересы Родины он также ушел в 2023 году, скончался в ноябре. У мужчины осталось трое детей.
Похоронят обоих бойцов 20 ноября. Прощание с ними состоится в прощальном зале «Рай».