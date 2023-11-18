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В Ирбите похоронят двух погибших на СВО военнослужащих

Два уроженца Ирбита погибли на СВО. Один из них жил в Нижнем Тагиле

18 ноября 2023, 08:56
Фото: 1MI

В Ирбите похоронят двух погибших на СВО военнослужащих

20 ноября в Ирбите состоятся похороны двух военных, которые погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

Глава Ирбита Михаил Юдин сообщил в соцсетях, что за последние три недели погибли еще два бойца.

Павел Чехомов скончался в конце октября. Он родился в 2001 году. После окончания школы учился в энергетическом техникуме в Екатеринбурге. А в 2021 году проходил срочную службу в роте Почетного караула. На СВО Павел отправился в 2023 году.

Второй погибший — Михаил Абашев. Он работал на заводах в Ирбите, а затем переехал в Нижний Тагил трудиться в автосервисе. Защищать интересы Родины он также ушел в 2023 году, скончался в ноябре. У мужчины осталось трое детей.

Фото: Страница Николая Юдина ВКонтакте

Похоронят обоих бойцов 20 ноября. Прощание с ними состоится в прощальном зале «Рай».

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