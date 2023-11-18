Как доехал — не помнит. В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика удирал от ДПС

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Информация от работников дорожной службы о том, что по Пермскому тракту едет грузовик Volvo, виляя из стороны в сторону, поступила в ГИБДД ночью. Очевидцы сообщили, что когда водитель остановился, то они подошли к нему. При этом у него были видны признаки опьянения.
Экипаж ДПС, который нес службу на Ново-Московском тракте, заметил этот автомобиль и попытался остановить его. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил ехать в сторону ЕКАД. Тогда сотрудники Госавтоинспекции начали погоню.
Мужчина за рулем грубо нарушал правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, игнорировал дорожные знаки и проезжал на запрещающий сигнал светофора.
Задержать лихача удалось в Екатеринбурге на улице Куйбышева. За рулем оказался 36-летний житель Челябинска, его водительский стаж составляет 14 лет. Медицинское освидетельствование показало 0,940 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Сам нарушитель рассказал, что ехал домой из Первоуральска, где и распил горячительные напитки. А как доехал до Екатеринбурга — он не помнит.
Выяснилось, что ранее водитель привлекался к административной ответственности 18 раз, в том числе три раза за пьяное вождение. В этот раз в отношении него составили 24 административных протокола. Грузовик помещен на спецстоянку.