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Updated Сегодня, 09:59

В Екатеринбурге задержали пьяного водителя за рулем грузовика

Как доехал — не помнит. В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика удирал от ДПС

18 ноября 2023, 09:57
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали пьяного водителя за рулем грузовика

17 ноября в Екатеринбурге пьяный водитель Volvo пытался удрать от экипажа ГИБДД, но был задержан. Ранее личах три раза попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Информация от работников дорожной службы о том, что по Пермскому тракту едет грузовик Volvo, виляя из стороны в сторону, поступила в ГИБДД ночью. Очевидцы сообщили, что когда водитель остановился, то они подошли к нему. При этом у него были видны признаки опьянения.

Экипаж ДПС, который нес службу на Ново-Московском тракте, заметил этот автомобиль и попытался остановить его. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил ехать в сторону ЕКАД. Тогда сотрудники Госавтоинспекции начали погоню.

Мужчина за рулем грубо нарушал правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, игнорировал дорожные знаки и проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Задержать лихача удалось в Екатеринбурге на улице Куйбышева. За рулем оказался 36-летний житель Челябинска, его водительский стаж составляет 14 лет. Медицинское освидетельствование показало 0,940 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Сам нарушитель рассказал, что ехал домой из Первоуральска, где и распил горячительные напитки. А как доехал до Екатеринбурга — он не помнит.

Выяснилось, что ранее водитель привлекался к административной ответственности 18 раз, в том числе три раза за пьяное вождение. В этот раз в отношении него составили 24 административных протокола. Грузовик помещен на спецстоянку.

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#ДТП#Полиция#ПДД#Грузовик#Пьяный водитель#Погоня#Нарушения#ДПС#Екатеринбург#Евгения Сафина
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