Как доехал — не помнит. В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика удирал от ДПС

Информация от работников дорожной службы о том, что по Пермскому тракту едет грузовик Volvo, виляя из стороны в сторону, поступила в ГИБДД ночью. Очевидцы сообщили, что когда водитель остановился, то они подошли к нему. При этом у него были видны признаки опьянения.