Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

Магнитные бури усугубляют проблемы с давлением у метеозависимых людей, могут вызывать бессонницу, тахикардию, мигрени и панические атаки. В связи с этим доктора рекомендуют отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, больше отдыхать и регулярно заниматься спортом. Кроме того, необходимо заранее приобрести и иметь при себе нужные лекарства.