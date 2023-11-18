Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
С воскресенья, 19 ноября, в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют магнитные бури, которые будут продолжаться в течение недели, до 26 ноября.
Наибольшая геомагнитная активность в пять баллов по девятибалльной шкале ожидается 19, 20, 22, 24 и 25 ноября. В четверг и воскресенье, 23 и 26 ноября, магнитные бури достигнут четырех баллов.
Магнитные бури усугубляют проблемы с давлением у метеозависимых людей, могут вызывать бессонницу, тахикардию, мигрени и панические атаки. В связи с этим доктора рекомендуют отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, больше отдыхать и регулярно заниматься спортом. Кроме того, необходимо заранее приобрести и иметь при себе нужные лекарства.