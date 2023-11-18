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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури

Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

18 ноября 2023, 10:41
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури

С 19 по 26 ноября в Нижнем Тагиле прогнозируется геомагнитная активность до пяти баллов по девятибалльной шкале.

С воскресенья, 19 ноября, в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют магнитные бури, которые будут продолжаться в течение недели, до 26 ноября.

Наибольшая геомагнитная активность в пять баллов по девятибалльной шкале ожидается 19, 20, 22, 24 и 25 ноября. В четверг и воскресенье, 23 и 26 ноября, магнитные бури достигнут четырех баллов.

Магнитные бури усугубляют проблемы с давлением у метеозависимых людей, могут вызывать бессонницу, тахикардию, мигрени и панические атаки. В связи с этим доктора рекомендуют отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, больше отдыхать и регулярно заниматься спортом. Кроме того, необходимо заранее приобрести и иметь при себе нужные лекарства.

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#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Лекарства#Природа#Евгения Сафина#Давление#Магнитные бури
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