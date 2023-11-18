Неподотчетные котики: в Ивделе женщина пристроила 40 животных после закрытия ИК

Накануне осени животные были голодными и нуждались в тепле. Тогда на помощь пришла бывшая сотрудница ИК Анна. Она стала кормить животных, а когда узнала, что здания снесут, начала их пристраивать. Женщине удалось отдать в добрые руки 40 кошек, сейчас у нее осталось только два животных.