Неподотчетные котики: в Ивделе женщина пристроила 40 животных после закрытия ИК

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Накануне осени животные были голодными и нуждались в тепле. Тогда на помощь пришла бывшая сотрудница ИК Анна. Она стала кормить животных, а когда узнала, что здания снесут, начала их пристраивать. Женщине удалось отдать в добрые руки 40 кошек, сейчас у нее осталось только два животных.
Осужденных всех развезли по разным колониям, сотрудники тоже перевелись в другие места, а неподотчетные котики остались. Я писала публикации в соцсетях, искала приюты, чтобы их пристроить. Так не должно быть, чтобы животных бросали на произвол судьбы, — рассказала Анна каналу UralMash.
Напомним, в Екатеринбург с СВО было привезено 20 котов. Однако женщина, которая хотела взять их на передержку, передумала. Теперь волонтеры ищут животным новых хозяев.