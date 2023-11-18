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Жительница Ивделя спасла 40 кошек после закрытия исправительной колонии

Неподотчетные котики: в Ивделе женщина пристроила 40 животных после закрытия ИК

18 ноября 2023, 10:41
Фото: 1MI

Жительница Ивделя спасла 40 кошек после закрытия исправительной колонии

В августе 2023 года в Ивделе закрыли исправительную колонию №62. Однако на территории остались жить десятки кошек и котов, которых пристроила бывшая работница колонии.

Накануне осени животные были голодными и нуждались в тепле. Тогда на помощь пришла бывшая сотрудница ИК Анна. Она стала кормить животных, а когда узнала, что здания снесут, начала их пристраивать. Женщине удалось отдать в добрые руки 40 кошек, сейчас у нее осталось только два животных.

Осужденных всех развезли по разным колониям, сотрудники тоже перевелись в другие места, а неподотчетные котики остались. Я писала публикации в соцсетях, искала приюты, чтобы их пристроить. Так не должно быть, чтобы животных бросали на произвол судьбы, — рассказала Анна каналу UralMash.

Напомним, в Екатеринбург с СВО было привезено 20 котов. Однако женщина, которая хотела взять их на передержку, передумала. Теперь волонтеры ищут животным новых хозяев.

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#Общество#Животные#Закрытие#Спасение#Дом#Кошки#Ивдель#Исправительная колония#Евгения Сафина
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