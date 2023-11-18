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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:07

Перегородки в туалете для мальчиков отсутствуют в школе Екатеринбурга

Проблема в туалете: в школе Екатеринбурга нет перегородок в уборной

18 ноября 2023, 07:05
Фото: Виталий Чачин ВКонтакте

Перегородки в туалете для мальчиков отсутствуют в школе Екатеринбурга

В гимназии № 120 в Екатеринбурге нет перегородок в туалете для мальчиков. Однако после жалоб родителей их пообещали поставить в ближайшее время.

По словам депутата Виталия Чачина, к нему с проблемой в туалете обратились родители учащихся. После этого он связался с администрацией школы. Там заявили, что заказ на перегородки уже запущен в производство. Установить их должны в течение ближайших двух недель.

Призываю родителей не переживать, буду держать эту проблему на контроле. Если у вас есть жалобы относительно состояния школ — пишите мне, со всем постараемся разобраться, — написал депутат в соцсетях.

Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге родители учеников школы №36 пожаловались на запертые туалеты в образовательном учреждении. По их словам, детям приходилось выходить на улицу, чтобы справить нужду.

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#Общество#Школа#Ремонт#Депутат#Туалет#Ученики#Екатеринбург#Евгения Сафина
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