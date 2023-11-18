Проблема в туалете: в школе Екатеринбурга нет перегородок в уборной

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По словам депутата Виталия Чачина, к нему с проблемой в туалете обратились родители учащихся. После этого он связался с администрацией школы. Там заявили, что заказ на перегородки уже запущен в производство. Установить их должны в течение ближайших двух недель.
Призываю родителей не переживать, буду держать эту проблему на контроле. Если у вас есть жалобы относительно состояния школ — пишите мне, со всем постараемся разобраться, — написал депутат в соцсетях.
Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге родители учеников школы №36 пожаловались на запертые туалеты в образовательном учреждении. По их словам, детям приходилось выходить на улицу, чтобы справить нужду.