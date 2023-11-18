Тени и пиво: в Нижнем Тагиле женщина оплатила продукты и косметику чужой картой

Тогда похитительница вместе с внучкой отправилась по магазинам. В одной торговой точке они приобрели тени для век, краску для волос, детский крем и мыло. В других магазинах женщина купила пиво, лапшу быстрого приготовления, яйца, молоко, батон, сосиски, сахар, корм для кошек и еще различные продукты. Всего тагильчанке удалось потратить 2,7 тысячи чужих рублей.