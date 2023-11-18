Тени и пиво: в Нижнем Тагиле женщина оплатила продукты и косметику чужой картой

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Вечером 17 июля возле школы №7 на улице Тельмана пьяная тагильчанка нашла на улице банковскую карту. Она знала, что покупки до тысячи рублей можно совершать без ввода пин-кода и решила воспользоваться этим.
Тогда похитительница вместе с внучкой отправилась по магазинам. В одной торговой точке они приобрели тени для век, краску для волос, детский крем и мыло. В других магазинах женщина купила пиво, лапшу быстрого приготовления, яйца, молоко, батон, сосиски, сахар, корм для кошек и еще различные продукты. Всего тагильчанке удалось потратить 2,7 тысячи чужих рублей.
Однако владелица карты, которая обронила ее, доставая телефон, увидела в интернет-банке, что кто-то тратит ее деньги. Тогда пострадавшая заблокировала ее и подала заявление в полицию.
Похитительницу нашли, просматривая записи с камер видеонаблюдения из магазинов. Она во всем созналась, признала гражданский иск в полном объеме и содействовала следствию. С учетом смягчающих обстоятельств суд вынес ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.