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В Нижнем Тагиле женщина нашла банковскую карту и купила продукты и косметику

Тени и пиво: в Нижнем Тагиле женщина оплатила продукты и косметику чужой картой

18 ноября 2023, 11:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле женщина нашла банковскую карту и купила продукты и косметику

Полгода условного срока получила жительница Нижнего Тагила, которая нашла на улице банковскую карту. С нее она потратила на продукты и косметику 2,7 тысячи рублей.

Вечером 17 июля возле школы №7 на улице Тельмана пьяная тагильчанка нашла на улице банковскую карту. Она знала, что покупки до тысячи рублей можно совершать без ввода пин-кода и решила воспользоваться этим.

Тогда похитительница вместе с внучкой отправилась по магазинам. В одной торговой точке они приобрели тени для век, краску для волос, детский крем и мыло. В других магазинах женщина купила пиво, лапшу быстрого приготовления, яйца, молоко, батон, сосиски, сахар, корм для кошек и еще различные продукты. Всего тагильчанке удалось потратить 2,7 тысячи чужих рублей.

Однако владелица карты, которая обронила ее, доставая телефон, увидела в интернет-банке, что кто-то тратит ее деньги. Тогда пострадавшая заблокировала ее и подала заявление в полицию.

Похитительницу нашли, просматривая записи с камер видеонаблюдения из магазинов. Она во всем созналась, признала гражданский иск в полном объеме и содействовала следствию. С учетом смягчающих обстоятельств суд вынес ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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