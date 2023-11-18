tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Ледовый городок в Верхней Салде откроется 27 декабря

Три богатыря появятся в ледовом городке в Верхней Салде

18 ноября 2023, 07:06
Фото: Страница Александра Маслова ВКонтакте

Ледовый городок в Верхней Салде откроется 27 декабря

Темой ледового городка в Верхней Салде в нынешнем году станет мультфильм «Три богатыря». Открытие запланировано на 27 декабря.

Подготовка к празднованию Нового года началась в Верхней Салде. В этом году темой главной елки города станет мультфильм «Три богатыря». Она была выбрана, так как в 2024 году исполнится 20 лет с даты выхода первой части этого мультсериала.

Ледовый городок будет построен на улице Ленина, напротив зала бокса. Он будет работать весь январь. Вокруг елки для посетителей зальют каток, а для малышей соорудят ледяные чаши. Также под гирляндой-шатром появятся фигуры самих богатырей и других героев мультфильма.

Героев доброй и веселой сказки можно будет встретить и в лабиринте, — написал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов в соцсетях.
Фото: Страница Александра Маслова ВКонтакте

Напомним, в Нижнем Тагиле ледовый городок посвятят юбилею русской азбуки. Кроме того, на площади у Драмтеатра появятся новые светодиодные фигуры.

Парковка закрыта на центральной площади Екатеринбурга. Причиной стал ледовый городок
Узнать подробнее
Читайте также:
Как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге: видеоВандалы крушат ледовый городок в Нижнем Тагиле
#Общество#Праздник#Глава#Новый год#Ледовый городок#Елка#Каток#Фигуры#Евгения Сафина#Верхняя Салда
Подпишитесь
ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве
Вчера, 09:57
Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
16 ноября, 10:22
Новый исправительный центр рядом с УВЗ построят в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:32
Роспотребнадзор обнаружил отсутствие санзоны на полигоне отходов химзавода из Тагила
Вчера, 12:58
Сыну бывшего мэра Алапаевска удалили глаз после того, как он побывал на СВО
Вчера, 14:52
«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области
16 ноября, 12:50