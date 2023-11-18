Три богатыря появятся в ледовом городке в Верхней Салде

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Подготовка к празднованию Нового года началась в Верхней Салде. В этом году темой главной елки города станет мультфильм «Три богатыря». Она была выбрана, так как в 2024 году исполнится 20 лет с даты выхода первой части этого мультсериала.
Ледовый городок будет построен на улице Ленина, напротив зала бокса. Он будет работать весь январь. Вокруг елки для посетителей зальют каток, а для малышей соорудят ледяные чаши. Также под гирляндой-шатром появятся фигуры самих богатырей и других героев мультфильма.
Героев доброй и веселой сказки можно будет встретить и в лабиринте, — написал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов в соцсетях.
Напомним, в Нижнем Тагиле ледовый городок посвятят юбилею русской азбуки. Кроме того, на площади у Драмтеатра появятся новые светодиодные фигуры.