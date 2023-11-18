Вязание и роспись по стеклу: выставка «Золотые руки» прошла в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В мероприятии приняли участие 29 членов организации. Они представили жюри и посетителям более 80 различных экспонатов. Оценивали творчество тагильчан специалисты по соцработе центра «Золотая осень». Также был проведен конкурс загадок.
Лучшими среди детей были признаны работы Максима Абрамова и Вадима Федотова. Приз зрительских симпатий достался Никите Барышеву.
Взрослых участников жюри оценивало в нескольких номинациях, таких как «Плетение Фриволите», «Вышивка крестом», «Вязанные игрушки», «Подручные материалы», «Графическое творчество», «Роспись по стеклу», «Вязание на спицах», «Поделки из глины».
Победителями стали:
Все участники выставки получили в качестве подарков журналы со сканвордами, а лучшие — грамоту и сертификат в магазин. В конце мероприятия состоялось чаепитие и общение всех присутствующих, сообщили TagilCity.ru в ДРО ВОИ.