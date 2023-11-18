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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Выставка прикладного творчества «Золотые руки» состоялась в Нижнем Тагиле

Вязание и роспись по стеклу: выставка «Золотые руки» прошла в Нижнем Тагиле

18 ноября 2023, 12:36
Фото: ДРО ВОИ

Выставка прикладного творчества «Золотые руки» состоялась в Нижнем Тагиле

17 ноября в Нижнем Тагиле в Дзержинском районной организации Всероссийского общества инвалидов состоялась ежегодная выставка художественно-прикладного творчества «Золотые руки». Победители получили денежные сертификаты в магазин.

В мероприятии приняли участие 29 членов организации. Они представили жюри и посетителям более 80 различных экспонатов. Оценивали творчество тагильчан специалисты по соцработе центра «Золотая осень». Также был проведен конкурс загадок.

Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"
Фото: ДРО ВОИ

Лучшими среди детей были признаны работы Максима Абрамова и Вадима Федотова. Приз зрительских симпатий достался Никите Барышеву.

Взрослых участников жюри оценивало в нескольких номинациях, таких как «Плетение Фриволите», «Вышивка крестом», «Вязанные игрушки», «Подручные материалы», «Графическое творчество», «Роспись по стеклу», «Вязание на спицах», «Поделки из глины».

Победителями стали:

  • Татьяна Корнукова;
  • Ирина Хван;
  • Татьяна Михайлова;
  • Нина Божинская;
  • Павел Зайцев;
  • Елена Демьяненко;
  • Нина Колмакова;
  • Александр Монаенков.
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"Выставка "Золотые руки"
Выставка "Золотые руки"
Фото: ДРО ВОИ

Все участники выставки получили в качестве подарков журналы со сканвордами, а лучшие — грамоту и сертификат в магазин. В конце мероприятия состоялось чаепитие и общение всех присутствующих, сообщили TagilCity.ru в ДРО ВОИ.

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