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На спецоперации скончался сварщик из Верхней Салды

«Был высококвалифицированным специалистом»: на СВО погиб сварщик из Верхней Салды

19 ноября 2023, 06:33
Фото: 1MI

На спецоперации скончался сварщик из Верхней Салды

При выполнении боевых задач в зоне СВО скончался сварщик из Верхней Салды Вячеслав Гиззатуллин. Ему было 42 года.

Вячеслав работал в должности сварщика в УЖКХ, был высококвалифицированным специалистом, рассказали в администрации Верхней Салды.

Похоронят мужчину 19 ноября. Прощание с ним состоится в 12:30 в похоронном доме «Помощь» по ул. Карла Маркса, 1А.

Администрация Верхнесалдинского ГО высказала свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что 21-летний медик из Нижнего Тагила поехал работать в госпиталь на фронт, однако сам отправился на передовую, где погиб, спасая раненого.

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#Происшествия#Операция на Украине#18+#Верхняя Салда#Погиб#СВО#Дарья Сорокина#Сварщик
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