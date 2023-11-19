«Был высококвалифицированным специалистом»: на СВО погиб сварщик из Верхней Салды

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Вячеслав работал в должности сварщика в УЖКХ, был высококвалифицированным специалистом, рассказали в администрации Верхней Салды.
Похоронят мужчину 19 ноября. Прощание с ним состоится в 12:30 в похоронном доме «Помощь» по ул. Карла Маркса, 1А.
Администрация Верхнесалдинского ГО высказала свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что 21-летний медик из Нижнего Тагила поехал работать в госпиталь на фронт, однако сам отправился на передовую, где погиб, спасая раненого.