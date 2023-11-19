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Работники танкового завода в Нижнем Тагиле получили награды

Четыре сотрудника УВЗ в Нижнем Тагиле стали лучшими молодыми работниками региона

19 ноября 2023, 08:25
Фото: Пресс-служба Ростех

Работники танкового завода в Нижнем Тагиле получили награды

Четыре работника Уралвагонзавода стали призерами конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса РФ в Свердловской области».

Все работники принимают непосредственное участие в производстве бронетанковой техники марки УВЗ. Награды им вручил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.

Лучшими в направлении «Инженерно-технический работник» стали начальник отдела оборудования серийного производства КБ механизации и автоматизации производства Никита Сорока и ведущий инженер-технолог Анна Кияшкина.

Фото: Пресс-служба Ростех

Никита Сорока работает на УВЗ 10 лет. Свой путь он начинал с должности инженера-конструктора. Сегодня Никита — лауреат стипендии президента РФ.

Я рад этой награде и чувствую моральное удовлетворение. Она доказывает, что работа, которую мы выполняем, нужна и востребована, — сказал Никита Сорока.

Анна Кияшкина трудится на УВЗ с 2006 года. За годы работы здесь она получила среднее профессиональное и высшее образование. Она работала комплектовщиком в вагоносборочном цехе, а затем на механосборочное производстве.

Я не поверила сначала, что вошла в число лучших работников по области. Это было неожиданно, потому что я просто выполняю свою работу. Я горжусь, что по моим технологиям изготавливают детали, — рассказала Анна Кияшкина.

Медник цеха мелких узлов №2 Антон Коровкин победил в номинации «Лучший рабочий». Он работает на предприятии на протяжении 15 лет.

Он занимается обработкой металла, собирает узлы и детали. Сначала молодой человек делал простые узлы, потом задачи становились все сложнее. Сейчас он даже обучает начинающих мастеров.

Начальник электротехнического бюро института «Тагилтрансмашпроект» Елена Габдульбарова победила в номинации «Лучший инженерно-технический работник». Она трудится на предприятии 12 лет, занимается проектированием различных объектов в цехах предприятия.

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