Четыре сотрудника УВЗ в Нижнем Тагиле стали лучшими молодыми работниками региона

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Все работники принимают непосредственное участие в производстве бронетанковой техники марки УВЗ. Награды им вручил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.
Лучшими в направлении «Инженерно-технический работник» стали начальник отдела оборудования серийного производства КБ механизации и автоматизации производства Никита Сорока и ведущий инженер-технолог Анна Кияшкина.
Никита Сорока работает на УВЗ 10 лет. Свой путь он начинал с должности инженера-конструктора. Сегодня Никита — лауреат стипендии президента РФ.
Я рад этой награде и чувствую моральное удовлетворение. Она доказывает, что работа, которую мы выполняем, нужна и востребована, — сказал Никита Сорока.
Анна Кияшкина трудится на УВЗ с 2006 года. За годы работы здесь она получила среднее профессиональное и высшее образование. Она работала комплектовщиком в вагоносборочном цехе, а затем на механосборочное производстве.
Я не поверила сначала, что вошла в число лучших работников по области. Это было неожиданно, потому что я просто выполняю свою работу. Я горжусь, что по моим технологиям изготавливают детали, — рассказала Анна Кияшкина.
Медник цеха мелких узлов №2 Антон Коровкин победил в номинации «Лучший рабочий». Он работает на предприятии на протяжении 15 лет.
Он занимается обработкой металла, собирает узлы и детали. Сначала молодой человек делал простые узлы, потом задачи становились все сложнее. Сейчас он даже обучает начинающих мастеров.
Начальник электротехнического бюро института «Тагилтрансмашпроект» Елена Габдульбарова победила в номинации «Лучший инженерно-технический работник». Она трудится на предприятии 12 лет, занимается проектированием различных объектов в цехах предприятия.