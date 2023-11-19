Экс-министр Свердловской области Василий Старков отправится на СВО

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Об этом он рассказал изданию Ура.ру. Об его отставке стало известно накануне. В каком статусе он будет выполнять боевые задачи, пока неизвестно. Экс-министр уже опубликовал снимок в военной форе.
Ранее увольнение чиновника шокировало его коллег, даже тех, с которыми он регулярно общался. Обсуждались две версии его ухода — уголовное дело, возбужденное в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог Вячеслава Данилова. Вторая версия — чиновник давно хотел уволиться.
В результате к 15 ноября решение Старковым уже было принято. Близкий к правительству региона источник отметил, что «ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым».
Василий Старков занимал должность министра с ноября 2016 года. До этого назначения он возглавлял УАД.