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Экс-министр транспорта Свердловской области поедет на СВО

Экс-министр Свердловской области Василий Старков отправится на СВО

19 ноября 2023, 10:00
Фото: 1MI

Экс-министр транспорта Свердловской области поедет на СВО

Покинувший пост министра транспорта Свердловской области Василий Старков отправится в зону спецоперации.

Об этом он рассказал изданию Ура.ру. Об его отставке стало известно накануне. В каком статусе он будет выполнять боевые задачи, пока неизвестно. Экс-министр уже опубликовал снимок в военной форе.

Ранее увольнение чиновника шокировало его коллег, даже тех, с которыми он регулярно общался. Обсуждались две версии его ухода — уголовное дело, возбужденное в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог Вячеслава Данилова. Вторая версия — чиновник давно хотел уволиться.

В результате к 15 ноября решение Старковым уже было принято. Близкий к правительству региона источник отметил, что «ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым».

Василий Старков занимал должность министра с ноября 2016 года. До этого назначения он возглавлял УАД.

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