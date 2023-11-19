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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Свердловской области сохранятся холода

Когда потеплеет в Свердловской области

19 ноября 2023, 09:14
Фото: Midjourney

В Свердловской области сохранятся холода

Холодная погода продолжится в Свердловской области 19 ноября, считает синоптик Алексей Пулин.

По его данным, антициклон продолжает двигаться на юго-восток страны. Об этом метеоролог сообщил в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Средний Урал теперь расположен уже не на восточной, а на северной периферии антициклона. Это означает сохранение умеренно-холодной погоды в регионе, — сообщил синоптик.

В дневное время 19 ноября в регионе температура будет держаться на уровне от -4 до -9 градусов. Ближайшие осадки прогнозируются на вторник, 21 ноября.

Ранее сообщалось, что на протяжении всей рабочей недели в Нижнем Тагиле прогнозируются магнитные бури.

Холод и снег ожидаются в Свердловской области
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#Осадки#Погода#Холода#Окружающая среда#Магнитные бури#Дарья Сорокина
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