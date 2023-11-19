Когда потеплеет в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По его данным, антициклон продолжает двигаться на юго-восток страны. Об этом метеоролог сообщил в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Средний Урал теперь расположен уже не на восточной, а на северной периферии антициклона. Это означает сохранение умеренно-холодной погоды в регионе, — сообщил синоптик.
В дневное время 19 ноября в регионе температура будет держаться на уровне от -4 до -9 градусов. Ближайшие осадки прогнозируются на вторник, 21 ноября.
Ранее сообщалось, что на протяжении всей рабочей недели в Нижнем Тагиле прогнозируются магнитные бури.