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Похороны жены блогера Александра Лещева прошли в Екатеринбурге

«Любите родных»: в Екатеринбурге прошли похороны супруги блогера Александра Лещева

19 ноября 2023, 09:02
Фото: Соцсети Виктории Лещевой

Похороны жены блогера Александра Лещева прошли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге похоронили 28-летнюю женщину, которая была женой блогера Александра Лещева. Виктория погибла в ДТП на Серовском тракте, когда автобус, в котором она находилась, столкнулся с фурой.

Блогер Александр Лещев рассказал в соцсетях, что все его близкие похоронены в одном месте — Виктория будет покоиться на кладбище рядом с его родителями. В сторис Александр отмечает, что его мама умерла год назад. Также блогер отметил, что все его близкие скончались в ноябре разных лет.

Александр рассказал, что на похоронах был большой кортеж. Он подъезжал в дому Виктории, а также к ее магазину одежды. Кроме того, вдовец записал видео с прощаний, на котором он плачет и говорит, что он сделал все достойно и красиво. На похоронах присутствовала и дочка Алиса.

Любите своих родных, потому что в любой момент вы можете прийти домой и вам скажут: «все, нету», — говорит Александр Лещев.

После прощания состоялось отпевание в церкви.

Александр также рассказал, что Виктория полюбила его, когда от него все отреклись в трудную минуту и у него ничего не было. Кроме того, в тот момент он сидел в тюрьме — они познакомились во «ВКонтакте». После этого они прожили вместе 12 лет. Дома у них никогда не было ссор.

Напомним, что в той аварии погибла Виктория и водитель автобуса. Остальные пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Следственный комитет проводит проверку.

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