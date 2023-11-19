«Любите родных»: в Екатеринбурге прошли похороны супруги блогера Александра Лещева

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Блогер Александр Лещев рассказал в соцсетях, что все его близкие похоронены в одном месте — Виктория будет покоиться на кладбище рядом с его родителями. В сторис Александр отмечает, что его мама умерла год назад. Также блогер отметил, что все его близкие скончались в ноябре разных лет.
Александр рассказал, что на похоронах был большой кортеж. Он подъезжал в дому Виктории, а также к ее магазину одежды. Кроме того, вдовец записал видео с прощаний, на котором он плачет и говорит, что он сделал все достойно и красиво. На похоронах присутствовала и дочка Алиса.
Любите своих родных, потому что в любой момент вы можете прийти домой и вам скажут: «все, нету», — говорит Александр Лещев.
После прощания состоялось отпевание в церкви.
Александр также рассказал, что Виктория полюбила его, когда от него все отреклись в трудную минуту и у него ничего не было. Кроме того, в тот момент он сидел в тюрьме — они познакомились во «ВКонтакте». После этого они прожили вместе 12 лет. Дома у них никогда не было ссор.
Напомним, что в той аварии погибла Виктория и водитель автобуса. Остальные пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Следственный комитет проводит проверку.