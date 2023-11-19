«Любите родных»: в Екатеринбурге прошли похороны супруги блогера Александра Лещева

Александр также рассказал, что Виктория полюбила его, когда от него все отреклись в трудную минуту и у него ничего не было. Кроме того, в тот момент он сидел в тюрьме — они познакомились во «ВКонтакте». После этого они прожили вместе 12 лет. Дома у них никогда не было ссор.