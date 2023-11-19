На СВО 21-летний медбрат из Нижнего Тагила спас раненого ценой своей жизни

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Об этом рассказала глава Бисертского ГО Валентина Суворцева. Также она добавила, что Алексей выбрал очень ирную специальность для работы — медик. В свободное время он занимался волонтерством.
На спецоперацию он изначально приехал в качестве врача — для работы в одной из больниц Луганска. Однако без раздумий он отправился и на фронт, когда посчитал, что это необходимо.
Похоронили врача 17 ноября на центральном кладбище Бисерти.
Ранее сообщалось, что в ходе проведения СВО скончался житель Горноуральского ГО Михаил Кулак.