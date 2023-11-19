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На СВО погиб 21-летний медбрат из Нижнего Тагила

На СВО 21-летний медбрат из Нижнего Тагила спас раненого ценой своей жизни

19 ноября 2023, 06:05
Фото: Телеграм-канал Валентины Суворцевой

На СВО погиб 21-летний медбрат из Нижнего Тагила

Медработника, погибшего в зоне СВО, звали Алексей Абрамов. Житель Нижнего Тагила скончался 3 ноября в Бахмуте. Известно, что военный вытаскивал с поля боля раненого.

Об этом рассказала глава Бисертского ГО Валентина Суворцева. Также она добавила, что Алексей выбрал очень ирную специальность для работы — медик. В свободное время он занимался волонтерством.

Фото: Телеграм-канал Валентины Суворцевой

На спецоперацию он изначально приехал в качестве врача — для работы в одной из больниц Луганска. Однако без раздумий он отправился и на фронт, когда посчитал, что это необходимо.

Похоронили врача 17 ноября на центральном кладбище Бисерти.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения СВО скончался житель Горноуральского ГО Михаил Кулак.

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