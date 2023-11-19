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На СВО погиб 21-летний тагильчанин, а безумец с ножом напал на детей

На СВО погиб 21-летний тагильчанин, а безумец с ножом напал на детей

19 ноября 2023, 14:58
Фото: Midjourney
21-летний медбрат из Нижнего Тагила погиб сам, но спас боевого товарища. Погибшую в ДТП жену блогера похоронили в Екатеринбурге. Неадекватный мужчина с ножом кидался на школьников. Тагильчанка купила пиво и косметику и получила срок: самое важное, что произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле.

В свободное время он занимался волонтерством: на СВО погиб 21-летний тагильчанин. Сообщается, что он спасал раненого товарища с поля боя. Изначально он приехала в Луганск для работы врачом, но решил отправиться на фронт.

На СВО 21-летний медбрат из Нижнего Тагила спас раненого ценой своей жизни
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В Екатеринбурге была проведена церемония прощания с 28-летней супругой блогера Александра Лещева. Трагическая гибель Виктории произошла в результате ДТП на Серовском тракте, где автобус, в котором она находилась, столкнулся с фурой. Александр Лещев поделился своими переживаниями в социальных сетях, отметив, что все члены его семьи были похоронены вместе — Виктория будет покоиться на кладбище рядом с могилами его родителей.

«Любите родных»: в Екатеринбурге прошли похороны супруги блогера Александра Лещева
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В Нижнем Тагиле мужчина с ножом напал на школьников. Инцидент произошел 2 ноября около дома №12 на улице Солнечной. Видео происшествия было снято на камеру. По словам очевидцев, мужчина угрожал школьникам ножом и пытался напасть на них. После этого мужчина вышел на дорогу, где проезжали автомобили, и один из водителей едва не сбил его.

Вооруженный мужчина кидался на подростков в Нижнем Тагиле
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Тагильчанка получила полгода условного срока за то, что нашла на улице банковскую карту и купила пиво, продукты и косметику. Всего она потратила 2,7 тысячи рублей. Все произошло вечером 17 июля возле школы №7 на улице Тельмана. Женщина знала, что покупки до 1000 рублей можно совершать без ввода пин-кода, поэтому решила воспользоваться этой возможностью.

Тени и пиво: в Нижнем Тагиле женщина оплатила продукты и косметику чужой картой
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В Нижнем Тагиле с 19 по 26 ноября ожидаются магнитные бури. Наибольшая геомагнитная активность ожидается 19, 20, 22, 24 и 25 ноября. Магнитные бури могут вызывать проблемы с давлением у метеозависимых людей, бессонницу, тахикардию, мигрени и панические атаки. Доктора рекомендуют отказаться от курения и употребления алкоголя, больше отдыхать и регулярно заниматься спортом.

Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил
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