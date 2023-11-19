На СВО погиб 21-летний тагильчанин, а безумец с ножом напал на детей

В Нижнем Тагиле мужчина с ножом напал на школьников. Инцидент произошел 2 ноября около дома №12 на улице Солнечной. Видео происшествия было снято на камеру. По словам очевидцев, мужчина угрожал школьникам ножом и пытался напасть на них. После этого мужчина вышел на дорогу, где проезжали автомобили, и один из водителей едва не сбил его.