На СВО погиб 21-летний тагильчанин, а безумец с ножом напал на детей

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
В свободное время он занимался волонтерством: на СВО погиб 21-летний тагильчанин. Сообщается, что он спасал раненого товарища с поля боя. Изначально он приехала в Луганск для работы врачом, но решил отправиться на фронт.
В Екатеринбурге была проведена церемония прощания с 28-летней супругой блогера Александра Лещева. Трагическая гибель Виктории произошла в результате ДТП на Серовском тракте, где автобус, в котором она находилась, столкнулся с фурой. Александр Лещев поделился своими переживаниями в социальных сетях, отметив, что все члены его семьи были похоронены вместе — Виктория будет покоиться на кладбище рядом с могилами его родителей.
В Нижнем Тагиле мужчина с ножом напал на школьников. Инцидент произошел 2 ноября около дома №12 на улице Солнечной. Видео происшествия было снято на камеру. По словам очевидцев, мужчина угрожал школьникам ножом и пытался напасть на них. После этого мужчина вышел на дорогу, где проезжали автомобили, и один из водителей едва не сбил его.
Тагильчанка получила полгода условного срока за то, что нашла на улице банковскую карту и купила пиво, продукты и косметику. Всего она потратила 2,7 тысячи рублей. Все произошло вечером 17 июля возле школы №7 на улице Тельмана. Женщина знала, что покупки до 1000 рублей можно совершать без ввода пин-кода, поэтому решила воспользоваться этой возможностью.
В Нижнем Тагиле с 19 по 26 ноября ожидаются магнитные бури. Наибольшая геомагнитная активность ожидается 19, 20, 22, 24 и 25 ноября. Магнитные бури могут вызывать проблемы с давлением у метеозависимых людей, бессонницу, тахикардию, мигрени и панические атаки. Доктора рекомендуют отказаться от курения и употребления алкоголя, больше отдыхать и регулярно заниматься спортом.