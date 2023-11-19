На трассе в Свердловской области пешеход попал под колеса авто и скончался

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи, сообщает региональное ГИБДД.
Сбил мужчину 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, который ехал со стороны Екатеринбурга в направлении поселка Белоярский. На освещенном участке он наехал на пешехода. На вид погибшему около 35-40 лет.
Водитель утверждает, что пешеход вышел на дорогу неожиданно, поэтому он не успел затормозить. Стаж вождения автомобилиста составляет один год. К административной ответственности за это время молодой человек привлекался 25 раз.
По слова автомобилиста, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов. Проводится расследование. Следователи устанавливают личность погибшего, ищут его родственников, а также свидетелей аварии.