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Пешеход попал под колеса авто на свердловской трассе и скончался

На трассе в Свердловской области пешеход попал под колеса авто и скончался

19 ноября 2023, 07:57
Фото: 1MI

Пешеход попал под колеса авто на свердловской трассе и скончался

В ночь с 17 на 18 ноября на 32 километре трассы Екатеринбург — Тюмень пешеход попал под колеса авто. Мужчина переходил дорогу в непредназначенном для этого месте.

Пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи, сообщает региональное ГИБДД.

Сбил мужчину 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, который ехал со стороны Екатеринбурга в направлении поселка Белоярский. На освещенном участке он наехал на пешехода. На вид погибшему около 35-40 лет.

Водитель утверждает, что пешеход вышел на дорогу неожиданно, поэтому он не успел затормозить. Стаж вождения автомобилиста составляет один год. К административной ответственности за это время молодой человек привлекался 25 раз.

По слова автомобилиста, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов. Проводится расследование. Следователи устанавливают личность погибшего, ищут его родственников, а также свидетелей аварии.

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