Пьяный житель Кировграда лишился прав после празднования покупки автомобиля

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Известно, что 41-летнего мужчину инспекторы остановили на улице Коммунаров. Он ехал за рулем автомобиля «ВАЗ- 21099». Они заметили, что внешне мужчина напоминает пьяного человека.
Результат на алкотекторе подтвердился — гражданин был сильно пьян. Сам водитель рассказал, что он только что купил машину, на которой едет, и отпраздновал покупку двумя банками пива.
Составлен административный протокол, по которому мужчину оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей. Также его лишат водительского удостоверения на срок от полутора до трех лет. Его автомобиль отправлен на спецстоянку.