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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

В Кировграде мужчина лишился прав после празднования покупки авто

Пьяный житель Кировграда лишился прав после празднования покупки автомобиля

19 ноября 2023, 11:48
Фото: 1MI

В Кировграде мужчина лишился прав после празднования покупки авто

В Кировграде без водительских прав остался 31-летний мужчина, который праздновал покупку новой машины алкоголем, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Известно, что 41-летнего мужчину инспекторы остановили на улице Коммунаров. Он ехал за рулем автомобиля «ВАЗ- 21099». Они заметили, что внешне мужчина напоминает пьяного человека.

Результат на алкотекторе подтвердился — гражданин был сильно пьян. Сам водитель рассказал, что он только что купил машину, на которой едет, и отпраздновал покупку двумя банками пива.

Составлен административный протокол, по которому мужчину оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей. Также его лишат водительского удостоверения на срок от полутора до трех лет. Его автомобиль отправлен на спецстоянку.

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