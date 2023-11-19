Собака убежала от хозяев и запрыгнула в маршрутку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По словам хозяев собачки, пес запрыгнул в маршрутку на остановке «Кинотеатр Красногвардеец». Они не исключают, что пса кто-то подобрал, либо собака выпрыгнула на какой-то остановке и убежала.
Пользователи соцсетей также высказались, что переживают за питомца. Они рассылают ориентировки на собаку, чтобы она побыстрее нашлась.
Ранее в Краснотурьинске женщина спасла собаку, которая вмерзла в трубу. Животное просидело там три дня. Накануне этого пса еще и сбил автомобиль.