Собака убежала от хозяев и запрыгнула в маршрутку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле собака сбежала от хозяев и скрылась в маршрутке

В Нижнем Тагиле мелкая собака убежала от хозяев. Белый пес по прозвищу Боня прыгнула в проезжавшую мимо маршрутку №38 и потерялась. Теперь собаку ищут уже трое суток, рассказали в администрации.