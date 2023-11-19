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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Нижнем Тагиле собака сбежала от хозяев и скрылась в маршрутке

Собака убежала от хозяев и запрыгнула в маршрутку в Нижнем Тагиле

19 ноября 2023, 12:54
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле собака сбежала от хозяев и скрылась в маршрутке

В Нижнем Тагиле мелкая собака убежала от хозяев. Белый пес по прозвищу Боня прыгнула в проезжавшую мимо маршрутку №38 и потерялась. Теперь собаку ищут уже трое суток, рассказали в администрации.

По словам хозяев собачки, пес запрыгнул в маршрутку на остановке «Кинотеатр Красногвардеец». Они не исключают, что пса кто-то подобрал, либо собака выпрыгнула на какой-то остановке и убежала.

Пользователи соцсетей также высказались, что переживают за питомца. Они рассылают ориентировки на собаку, чтобы она побыстрее нашлась.

Ранее в Краснотурьинске женщина спасла собаку, которая вмерзла в трубу. Животное просидело там три дня. Накануне этого пса еще и сбил автомобиль.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Собака#Питомец#Поиски#Маршрутка#Дарья Сорокина
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