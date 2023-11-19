Свердловский боксер Евгений Тищенко претендует на титул чемпиона мира

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Атлет проведет поединок с немцем Леоном Хартом. Сражение состоится в Дубае 9 декабря, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.
Евгений уже получил статус претендента на этот титул в категории спортсменом в весе до 101,6 кг. Оба боксера, которым предстоит сразиться в Дубае, входят в рейтинг WBA в тяжелом весе. Тищенко находится на 10 месте, а Харт — на шестом.
Евгений Тищенко одержал 12 побед, семь из которых — нокаут. У него было лишь одно поражение.
Если спортсмен победит, то он станет станет вторым чемпионом мира из Екатеринбурга. Первый — Шавкат Рахимов. Год назад он победил в битве за пояс IBF World.
Ранее сообщалось, что боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм, иначе соперник отказывался выходить с ним на ринг.