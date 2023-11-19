Свердловский боксер Евгений Тищенко претендует на титул чемпиона мира

Евгений уже получил статус претендента на этот титул в категории спортсменом в весе до 101,6 кг. Оба боксера, которым предстоит сразиться в Дубае, входят в рейтинг WBA в тяжелом весе. Тищенко находится на 10 месте, а Харт — на шестом.