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Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила почтили погибших в авариях

В Нижнем Тагиле зажгли свечи в память о погибших в ДТП

19 ноября 2023, 07:12
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила почтили погибших в авариях

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила почтили погибших в рамках Дня памяти жертв ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции и лидеры автосообществ Нижнего Тагила почтили погибших в авариях. День памяти — каждое третье воскресенья ноября.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД отметили, что каждый день на дорогах Нижнего Тагила происходят аварии. В этом году в них скончались 12 человек.

Отмечается, что память погибшим собравшиеся почтили в парке «Народный».

Напомним, что ранее на Серовском тракте произошло ДТП между автобусом и большегрузом, которое унесло жизнь супруги блогера из Екатеринбурга Александра Лещева. У 28-летней женщину осталась маленькая дочь Алиса.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Память#Дарья Сорокина#Почтили память
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