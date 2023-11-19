В Нижнем Тагиле зажгли свечи в память о погибших в ДТП

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Сотрудники Госавтоинспекции и лидеры автосообществ Нижнего Тагила почтили погибших в авариях. День памяти — каждое третье воскресенья ноября.
Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД отметили, что каждый день на дорогах Нижнего Тагила происходят аварии. В этом году в них скончались 12 человек.
Отмечается, что память погибшим собравшиеся почтили в парке «Народный».
Напомним, что ранее на Серовском тракте произошло ДТП между автобусом и большегрузом, которое унесло жизнь супруги блогера из Екатеринбурга Александра Лещева. У 28-летней женщину осталась маленькая дочь Алиса.