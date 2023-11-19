Визит Медведева ожидается в Свердловской области

О том, что ведется подготовка к визиту одного из первых лиц государства, также подтвердил источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества». Туда и должен приехал экс-президент РФ. Инсайдер отметил, что у него пока нет никаких подробностей.