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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Свердловскую область приедет Дмитрий Медведев

Визит Медведева ожидается в Свердловской области

19 ноября 2023, 12:17
Фото: 1MI

В Свердловскую область приедет Дмитрий Медведев

Второй за год визит зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева ожидается в Свердловскую область. Он посетит Екатеринбург.

Информацию об этом подтвердил близкий к региональному кабмину чиновник на церемонии закладки новой «капсулы времени», пишет Ура.ру.

О том, что ведется подготовка к визиту одного из первых лиц государства, также подтвердил источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества». Туда и должен приехал экс-президент РФ. Инсайдер отметил, что у него пока нет никаких подробностей.

В последний раз Дмитрий Медведев посещал Свердловскую область в марте 2023 года. Он приезжал в Заречный, где на базе Белоярской АЭС обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли. А годом ранее он посещал УВЗ.

В Екатеринбурге ожидается визит главы МВД России
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#Политика#Дмитрий Медведев#Визит#Совещание#Рабочий визит#Дарья Сорокина
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