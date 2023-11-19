Визит Медведева ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Информацию об этом подтвердил близкий к региональному кабмину чиновник на церемонии закладки новой «капсулы времени», пишет Ура.ру.
О том, что ведется подготовка к визиту одного из первых лиц государства, также подтвердил источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества». Туда и должен приехал экс-президент РФ. Инсайдер отметил, что у него пока нет никаких подробностей.
В последний раз Дмитрий Медведев посещал Свердловскую область в марте 2023 года. Он приезжал в Заречный, где на базе Белоярской АЭС обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли. А годом ранее он посещал УВЗ.