Вооруженный мужчина кидался на подростков в Нижнем Тагиле

А некоторые вовсе отметили, что на видео подростки «ржут как лошади» во время дебоша мужчины и «время от времени наступают на него». А кто-то сказал, что ребятам стоило сразу же убежать от незнакомца подальше, а не устраивать с вооруженным человеком разборки.