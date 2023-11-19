Вооруженный мужчина кидался на подростков в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
ЧП было снято на видео, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил». По словам пострадавших, это произошло приблизительно в 19:20.
Я вместе с компанией возвращалась после прогулки домой и вдруг откуда ни возьмись выскочил этот мужчина. На вид ему было лет 30-40. Он явно был не трезв или под чем-то. Завидев нас, он начал говорить гадости, потом зашел в общагу, а вышел он оттуда уже с ножом, после чего начал нападать, — рассказала девушка.
Компании молодых людей пришлось уворачиваться. Все оказались сильно напуганы. После того, как мужчина поразмахивал ножом, он вышел на дорогу, где проезжали машины. Один из водителей едва ли не сбил дебошира, в последний момент сумев увернуться.
Из машины вышла девушка-водитель и сказала, что нужно срочно вызывать полицию, пока что-то не произошло. Через 15 минут приехали полицейские, утверждает компания. Все это время дебошир продолжал размахивать орудием и бегать за школьниками.
Полицейские «скрутили» его и отвезли в отделение. В тот вечер никто не пострадал.
В комментариях к посту пользователи интернета высказали свое мнение об этом инциденте. Кто-то предположил, что подростки могли сами спровоцировать мужчину на агрессию.
А некоторые вовсе отметили, что на видео подростки «ржут как лошади» во время дебоша мужчины и «время от времени наступают на него». А кто-то сказал, что ребятам стоило сразу же убежать от незнакомца подальше, а не устраивать с вооруженным человеком разборки.
Судя по вою на заднем плане, мужчина попал в стаю гиен и просто пытался обороняться, — написал пользователь Дмитрий.
Ранее жителя Челябинской области задержали в Кольцово за дебош в самолете. Он пил и матерился на борту, не реагируя на замечания.