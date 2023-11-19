Высокооплачиваемого рабочего ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Эксперты сервиса «Зарплата.ру» рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября. В них входят не только позиции руководителей, но и технические профессии, а также рабочие.
Мастеру электромонтажных работ предлагают оплату труда в размере от 210 тысяч рублей. В его обязанности будет входить организация и контроль работ монтажной бригады, которая состоит из 4-7 человек.
Есть и другие высокооплачиваемые работы. Например, вакантна должность токаря-универсала с зарплатой от 200 тысяч рублей. Важно, чтобы рабочий специализировался на производстве бурильных труб.
Также свободна вакансия проджект-менеджера, которому предлагают зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Работать человеку предстоит в онлайн-школе. На эту вакансию рассматривают только кандидата, обладающего опытом работы.
Также в Екатеринбурге ищут плиточника на зарплату от 150 тысяч рублей. Из условий — важно иметь собственный инструмент.
А в Верхней Пышме требуется начальник управления по строительству. Ему предложат зарплату 200 тысяч рублей. С прошедшим отбор кандидатом заключат договор на два года.