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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

В Екатеринбурге ищут рабочего на зарплату от 200 тысяч рублей

Высокооплачиваемого рабочего ищут в Екатеринбурге

19 ноября 2023, 05:45
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге ищут рабочего на зарплату от 200 тысяч рублей

Рабочего на зарплату 200 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге на сайте объявлений.

Эксперты сервиса «Зарплата.ру» рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября. В них входят не только позиции руководителей, но и технические профессии, а также рабочие.

Мастеру электромонтажных работ предлагают оплату труда в размере от 210 тысяч рублей. В его обязанности будет входить организация и контроль работ монтажной бригады, которая состоит из 4-7 человек.

Есть и другие высокооплачиваемые работы. Например, вакантна должность токаря-универсала с зарплатой от 200 тысяч рублей. Важно, чтобы рабочий специализировался на производстве бурильных труб.

Также свободна вакансия проджект-менеджера, которому предлагают зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Работать человеку предстоит в онлайн-школе. На эту вакансию рассматривают только кандидата, обладающего опытом работы.

Также в Екатеринбурге ищут плиточника на зарплату от 150 тысяч рублей. Из условий — важно иметь собственный инструмент.

А в Верхней Пышме требуется начальник управления по строительству. Ему предложат зарплату 200 тысяч рублей. С прошедшим отбор кандидатом заключат договор на два года.

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