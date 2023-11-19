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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Шкаф и оборудование сгорели на ж/д путях в Екатеринбурге

Злоумышленники подожгли шкафы на ж/д путях в Екатеринбурге

19 ноября 2023, 10:29
Фото: Midjourney

Шкаф и оборудование сгорели на ж/д путях в Екатеринбурге

Уже во второй раз неизвестные подожгли шкафы на ж/д путях в Екатеринбурге. Это произошло в районе станции Кедровка в 23 км от Екатеринбурга.

Первый поджог был совершен несколько дней назад в поселке Монетный, сообщает telegram-канал Shot.

ЧП первой заметила машинист пригородной электрички. Она вызвала на место оперативников, которые зафиксировали, что шкаф и оборудование выгорели до тла. Также здесь были обнаружены следы обуви и крышка от пластиковой бутылки.

Движение поездов из-за этого не останавливали. Злоумышленников разыскивают.

Ранее сообщалось, что мошенники склоняют жителей Свердловской области к диверсиям на железных дорогах. Сотрудники ФСБ раскрыли семь попыток диверсионных атак с начала СВО.

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#Происшествия#Рельсы#Поезда#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Шкафы
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