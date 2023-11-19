Злоумышленники подожгли шкафы на ж/д путях в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Первый поджог был совершен несколько дней назад в поселке Монетный, сообщает telegram-канал Shot.
ЧП первой заметила машинист пригородной электрички. Она вызвала на место оперативников, которые зафиксировали, что шкаф и оборудование выгорели до тла. Также здесь были обнаружены следы обуви и крышка от пластиковой бутылки.
Движение поездов из-за этого не останавливали. Злоумышленников разыскивают.
Ранее сообщалось, что мошенники склоняют жителей Свердловской области к диверсиям на железных дорогах. Сотрудники ФСБ раскрыли семь попыток диверсионных атак с начала СВО.