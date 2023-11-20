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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Актеры из Серова попали в ДТП

Актеры из Серова попали в ДТП. Один из них в критическом состоянии

20 ноября 2023, 13:38
Фото: Серовский театр драмы имени Чехова

Актеры из Серова попали в ДТП

Артисты Серовского театра драмы имени Чехова попали в аварию. Теперь их руководители просят о помощи.

Авария произошла 17 ноября. В этот день актеры Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов стали жертвами крупной автодорожной аварии, отметили представители театра.

Известно, что им провели несколько операций. У Софьи и Никиты состояние стабильное, а у Александра — критическое. Каждому из них предстоит пройти курс лечения и реабилитацию.

Отмечается, что все желающие могут помочь пострадавшим материально. Уточнить координаты для перевода можно у представителей театра.

Ранее сообщалось, что скончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов. Он попал в ДТП в октябре.

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