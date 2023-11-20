Актеры из Серова попали в ДТП. Один из них в критическом состоянии

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Авария произошла 17 ноября. В этот день актеры Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов стали жертвами крупной автодорожной аварии, отметили представители театра.
Известно, что им провели несколько операций. У Софьи и Никиты состояние стабильное, а у Александра — критическое. Каждому из них предстоит пройти курс лечения и реабилитацию.
Отмечается, что все желающие могут помочь пострадавшим материально. Уточнить координаты для перевода можно у представителей театра.
Ранее сообщалось, что скончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов. Он попал в ДТП в октябре.