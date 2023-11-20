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Алексей Нечаев предложил дать свердловчанам право оценивать работу мэров

Алексей Нечаев предложил дать свердловчанам право оценивать работу мэров

20 ноября 2023, 04:00
Фото: Партия «Новые люди»
Партия «Новые люди» выступила с предложением — дать возможность жителям Свердловской области оценивать работу мэров. Лидер объединения Алексей Нечаев уже направил обращение к главе региона Евгению Куйвашеву.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев сослался на опыт Томской области. Там мэр небольшого города Стрежевой провел в своем Telegram-канале опрос, в котором попросил дать оценку своей работе. В том случае, если она не устроит жителей населенного пункта, он обещал уйти в отставку. В итоге 53% участников проголосовали за то, чтобы глава города продолжил деятельность на своем посту. Практику подобных опросов Алексей Нечаев предложил распространить на всю Россию.

Такие опросы можно провести на сайтах региональных администраций. И обязательно учесть результаты, вплоть до кадровых перестановок. Чтобы власть на местах стала ближе к людям, подобные исследования нужно организовать в каждом муниципалитете страны, — отметил Алексей Нечаев.

Ранее «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Под его действие попадают не только мэры, но и губернаторы, а также депутаты разных уровней: от местных советов и до Госдумы.

Выборы в России проходят раз в пять лет. За это время отношение к чиновникам может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания. В таком случае обратная связь от людей поможет скорректировать работу. При этом низкая оценка со стороны народа, полученная в течение нескольких лет подряд, станет веским основанием для отставки чиновников и депутатов.

Устраивать опросы предлагается на «Госуслугах». Эта площадка уже сейчас позволяет проводить подобные исследования, то есть новшество не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Отметим, законопроект «Новых людей» уже получил положительную оценку со стороны руководства ряда регионов России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума.

Ощущаем поддержку буквально от Владивостока до Калининграда. Это лишний раз показывает, что власть во многих регионах страны готова быть открытой. Хороший тренд. Готовим законопроект к первому чтению, — сказал Алексей Нечаев.
#Общество#Свердловская область#Чиновники#Депутаты#Госдума#Партия#Голосование#Опрос#Законопроект#Госуслуги#Партия «Новые люди»#Алексей Нечаев#Выборы#Анастасия Имамахметова
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