Алексей Нечаев предложил дать свердловчанам право оценивать работу мэров

Выборы в России проходят раз в пять лет. За это время отношение к чиновникам может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания. В таком случае обратная связь от людей поможет скорректировать работу. При этом низкая оценка со стороны народа, полученная в течение нескольких лет подряд, станет веским основанием для отставки чиновников и депутатов.