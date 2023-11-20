Буцаев: РЭО представил альбом техрешений по обращению с отходами в промышленности

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в 2021 году компания выпустила альбом с решениями в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В нем собраны примеры доступного и качественного российского оборудования для отрасли обращения с отходами. Информацией из альбома пользуются власти регионов и инвесторы для планирования проектов по обращению с ТКО. По мнению главы РЭО, альбом типовых техрешений по обращению с отходами в промышленности также найдет свое применение среди заинтересованных лиц и повысит осведомленность компаний в области использования вторичных ресурсов при реализации проектов.