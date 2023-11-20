Буцаев: РЭО представил альбом техрешений по обращению с отходами в промышленности

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Альбом содержит информацию о действующих объектах по утилизации вторичных ресурсов. Кроме этого, разработчики включили в него данные о продукции, изготавливаемой из вторсырья, сообщает 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в 2021 году компания выпустила альбом с решениями в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В нем собраны примеры доступного и качественного российского оборудования для отрасли обращения с отходами. Информацией из альбома пользуются власти регионов и инвесторы для планирования проектов по обращению с ТКО. По мнению главы РЭО, альбом типовых техрешений по обращению с отходами в промышленности также найдет свое применение среди заинтересованных лиц и повысит осведомленность компаний в области использования вторичных ресурсов при реализации проектов.
Обратим внимание, что РЭО включил в альбом типовые техрешения по обращению с отходами в химической и металлургической отраслях, а также для сферы электронной промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности стройматериалов и микроэлектроники. В альбоме содержится информация о двадцати пяти уже реализованных проектах по использованию вторсырья и о трех проектах, которые на настоящий момент находятся на этапе проектирования.
Олег Шияновский, директор по технологиям РЭО, рассказал о содержащихся в альбоме принципиальных технологических схемах комплексов по утилизации вторичных ресурсов и месте их реализации. Помимо этого, здесь собраны данные о выпускаемой продукции и об используемом в технологическом процессе вторичном сырье.
Альбом был разработан в рамках реализации программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». В создании альбома принимало участие федеральное Министерство промышленности и торговли. Альбом соответствует принципам построения экономики замкнутого цикла в стране.