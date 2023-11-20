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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Нижнем Тагиле экс-заключенному отказали в выплате 2 миллионов за туберкулез

Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных

20 ноября 2023, 14:05
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле экс-заключенному отказали в выплате 2 миллионов за туберкулез

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассматривал дело о взыскании компенсации морального вреда за причинение вреда здоровью. С такой просьбой к судье обратился бывший заключенный ИК-12.

Согласно материалам дела, бывшему заключенному ИК-12 спустя некоторое время с начала срока диагностировали туберкулез. При этом в СИЗО, где он побывал перед колонией, флюорография не показала изменений в легких. Позже обследование показало, что у мужчины есть тяжелое инфекционное заболевание. Он уверен, что туберкулезом он заразился именно там, поскольку стены исправительного учреждения он не покидал. На суде мужчина заявлял, что в ИК-12 нарушались условия содержания сидельцев: не работала вентиляция, слишком много людей, отсутствовали жилищно-бытовые нормы, а также шел ремонт, из-за чего везде был пыль и цемент.

Заключенный уверял, что полученное заболевание причинило ему нравственные и физические страдания. После отбытия из колонии мужчина встал на учет в туберкулезном кабинете Невьянской ЦРБ. В его флюорографии нет патологических изменений.

Однако суд постановил в полном объеме отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку не нашел виновных в причинении вреда здоровью истца. Связи между действиями/бездействиями ответчика — ИК-21 и возникновением заболевания у истца — нет. Более того, заболевание у мужчины выявили своевременно и всю необходимую помощь ему оказали.

Суд приходит к выводу о том, что истцом не представлено объективных и бесспорных доказательств, свидетельствующих о причинении вреда его здоровью незаконными действиями (бездействием) должностных лиц ФКУ ИК-12, <…>, а также доказательств нарушения его прав условиями содержания, способствовавшими возникновению заболевания, — говорится в решении Ленинского районного суда.
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