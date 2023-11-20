Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных

Согласно материалам дела, бывшему заключенному ИК-12 спустя некоторое время с начала срока диагностировали туберкулез. При этом в СИЗО, где он побывал перед колонией, флюорография не показала изменений в легких. Позже обследование показало, что у мужчины есть тяжелое инфекционное заболевание. Он уверен, что туберкулезом он заразился именно там, поскольку стены исправительного учреждения он не покидал. На суде мужчина заявлял, что в ИК-12 нарушались условия содержания сидельцев: не работала вентиляция, слишком много людей, отсутствовали жилищно-бытовые нормы, а также шел ремонт, из-за чего везде был пыль и цемент.