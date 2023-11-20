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Студента из Санкт-Петербурга ищут в Екатеринбурге почти месяц

Челябинский студент из Санкт-Петербурга бесследно исчез. Его ищут в Екатеринбурге

20 ноября 2023, 15:14
Фото: 1MI

Студента из Санкт-Петербурга ищут в Екатеринбурге почти месяц

22-летний молодой человек из Челябинской области учился и жил в Санкт-Петербурге. Его ищут с 27 октября 2023 года. След студента привел в Екатеринбург.

По словам мамы пропавшего, они созвонились вечером 26 октября. Разговор был недолгим, так как юноша торопился. Они договорились связаться на следующий день, однако после этого молодой человек на связь уже не выходил, пишет Е1.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Родители сначала искали сына в Санкт-Петербурге, затем они узнали, что он прилетел в Челябинск. Там он поехал в район автовокзала, а что с ним было дальше — неизвестно. Отец юноши, посмотрев записи видеокамер в челябинском аэропорту, узнал его по одежде.

Сейчас мужчина находится в Екатеринбурге. Он написал заявление в полицию о пропаже сына. Известно, что недавно пропавший приобретал билет в Томск, а затем сдал его. По предположению родственников, он мог уехать на попутке. Также его ищут волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Напомним, 15 ноября 2023 года в Свердловской области пропал 81-летний местный житель, одетый в черный костюм.

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