Челябинский студент из Санкт-Петербурга бесследно исчез. Его ищут в Екатеринбурге

Родители сначала искали сына в Санкт-Петербурге, затем они узнали, что он прилетел в Челябинск. Там он поехал в район автовокзала, а что с ним было дальше — неизвестно. Отец юноши, посмотрев записи видеокамер в челябинском аэропорту, узнал его по одежде.