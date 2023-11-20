Челябинский студент из Санкт-Петербурга бесследно исчез. Его ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам мамы пропавшего, они созвонились вечером 26 октября. Разговор был недолгим, так как юноша торопился. Они договорились связаться на следующий день, однако после этого молодой человек на связь уже не выходил, пишет Е1.
Родители сначала искали сына в Санкт-Петербурге, затем они узнали, что он прилетел в Челябинск. Там он поехал в район автовокзала, а что с ним было дальше — неизвестно. Отец юноши, посмотрев записи видеокамер в челябинском аэропорту, узнал его по одежде.
Сейчас мужчина находится в Екатеринбурге. Он написал заявление в полицию о пропаже сына. Известно, что недавно пропавший приобретал билет в Томск, а затем сдал его. По предположению родственников, он мог уехать на попутке. Также его ищут волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Напомним, 15 ноября 2023 года в Свердловской области пропал 81-летний местный житель, одетый в черный костюм.