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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Два трупа найдены после пожаров под Нижним Тагилом

Два человека заживо сгорели за выходные под Нижним Тагилом

20 ноября 2023, 11:06
Фото: Отдел надзорной деятельности

Два трупа найдены после пожаров под Нижним Тагилом

Два человека погибли в пожарах за выходные 18 и 19 ноября. В первом случае сгорела баня, а во втором — дом и надворные постройки.

Так, в ночь на субботу 19 ноября сгорела баня в селе Мокроусское Горноуральского ГО. Сообщение поступило в 00:17. Горела баня на улице Чапаева. В общей сложности площадь возгорания составила 6 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций найден труп собственника участка 1957 года рождения.

По предварительной информации, он в последнее время жил в бане, так как дома лишился несколько лет назад из-за пожара. Накануне у него был день рождения. Предположительно, причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода.

Мужчина сгорел в селе Мокроусское Мужчина сгорел в селе Мокроусское
Мужчина сгорел в селе Мокроусское Мужчина сгорел в селе Мокроусское
Мужчина сгорел в селе Мокроусское Мужчина сгорел в селе Мокроусское
Мужчина сгорел в селе Мокроусское Мужчина сгорел в селе Мокроусское
Мужчина сгорел в селе Мокроусское
Фото: Отдел надзорной деятельности

Днем ранее 18 ноября случился пожар в коллективном саду № 10 «ОАО НТМК», расположенном в поселке Черноисточинск. На ликвидацию направились две автоцистерны и четверо пожарных.

По приезду выяснилось, что горит дом и надворные постройки. В момент возгорания в доме была семья. Они готовили завтрак. Неожиданно на кухне загорелась стена. Мать и сын успели выбежать. Однако внутри остался 78-летний мужчина. Он выбраться не успел. Причины возгорания неизвестны. Пока рассматривается версия об аварийном режиме работы электрооборудования, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Пожар в саду НТМКПожар в саду НТМК
Пожар в саду НТМКПожар в саду НТМК
Пожар в саду НТМКПожар в саду НТМК
Пожар в саду НТМК
Фото: Отдел надзорной деятельности

Напомним, утром 18 ноября произошел крупный пожар в гостинице «Дружинино». Она находится на 290 километре трассы Пермь-Екатеринбург. Все находившиеся внутри люди успели выбраться самостоятельно. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

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