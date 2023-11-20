Два человека заживо сгорели за выходные под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Так, в ночь на субботу 19 ноября сгорела баня в селе Мокроусское Горноуральского ГО. Сообщение поступило в 00:17. Горела баня на улице Чапаева. В общей сложности площадь возгорания составила 6 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций найден труп собственника участка 1957 года рождения.
По предварительной информации, он в последнее время жил в бане, так как дома лишился несколько лет назад из-за пожара. Накануне у него был день рождения. Предположительно, причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода.
Днем ранее 18 ноября случился пожар в коллективном саду № 10 «ОАО НТМК», расположенном в поселке Черноисточинск. На ликвидацию направились две автоцистерны и четверо пожарных.
По приезду выяснилось, что горит дом и надворные постройки. В момент возгорания в доме была семья. Они готовили завтрак. Неожиданно на кухне загорелась стена. Мать и сын успели выбежать. Однако внутри остался 78-летний мужчина. Он выбраться не успел. Причины возгорания неизвестны. Пока рассматривается версия об аварийном режиме работы электрооборудования, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Напомним, утром 18 ноября произошел крупный пожар в гостинице «Дружинино». Она находится на 290 километре трассы Пермь-Екатеринбург. Все находившиеся внутри люди успели выбраться самостоятельно. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.