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Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер

Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер

20 ноября 2023, 16:17
Фото: Midjourney
Экологические итоги Нижнего Тагила: санзона и ее отсутствие. Бывший зэк и его страдания. Собрался на рыбалку, а получил срок. Еще 12 камер появятся в Тагиле и наконец-то снег: самое важное, что произошло 20 ноября в Нижнем Тагиле.

На 90% меньше загрязнений в воздухе Нижнего Тагила показали замеры по сравнению с прошлым месяцем. Химический завод «Планта» получил предостережение за отсутствие санитарно-защитной зоны на полигоне в Черноисточинске (но есть ли он вообще?)

Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
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В Нижнем Тагиле бывшему заключённому было отказано в выплате двух миллионов рублей в качестве компенсации за туберкулез. Он судился с ИК-12. Ленинский районный суд решил отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку не нашел виновных в причинении вреда здоровью истца.

Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
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В Нижнем Тагиле местный житель был приговорен к одному году условного заключения за серию краж в селе Верхняя Ослянка. Ночью выломал ломиком навесной замок в одном из домов он забрал из крытого двора спиннинг с катушкой, мужскую сумку черного цвета, несколько отверток и чемоданчик с блеснами.

Саморезы, удочки и болотники: мужчина получил срок за кражу в селе под Тагилом
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В Нижнем Тагиле запланировано расширение системы «Безопасный город». На эти цели из бюджета города выделено более 4,2 миллиона рублей. В рамках модернизации будут установлены новые камеры видеонаблюдения, а также улучшена работа уже существующих.

Центр и Тагилстрой: где в Тагиле появятся еще 12 камер «Безопасный город» (список)
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Как сообщают синоптики, в Нижнем Тагиле ожидаются сильные снегопады в ближайшие три дня — 21, 22 и 23 ноября. Ветер может достигать 11 метров в секунду. Температура в эти дни будет держаться на отметке 6 градусов ниже ноля.

Нижний Тагил засыпет снегом
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Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
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