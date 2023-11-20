Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
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Updated Сегодня, 16:19
На 90% меньше загрязнений в воздухе Нижнего Тагила показали замеры по сравнению с прошлым месяцем. Химический завод «Планта» получил предостережение за отсутствие санитарно-защитной зоны на полигоне в Черноисточинске (но есть ли он вообще?)
В Нижнем Тагиле бывшему заключённому было отказано в выплате двух миллионов рублей в качестве компенсации за туберкулез. Он судился с ИК-12. Ленинский районный суд решил отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку не нашел виновных в причинении вреда здоровью истца.
В Нижнем Тагиле местный житель был приговорен к одному году условного заключения за серию краж в селе Верхняя Ослянка. Ночью выломал ломиком навесной замок в одном из домов он забрал из крытого двора спиннинг с катушкой, мужскую сумку черного цвета, несколько отверток и чемоданчик с блеснами.
В Нижнем Тагиле запланировано расширение системы «Безопасный город». На эти цели из бюджета города выделено более 4,2 миллиона рублей. В рамках модернизации будут установлены новые камеры видеонаблюдения, а также улучшена работа уже существующих.
Как сообщают синоптики, в Нижнем Тагиле ожидаются сильные снегопады в ближайшие три дня — 21, 22 и 23 ноября. Ветер может достигать 11 метров в секунду. Температура в эти дни будет держаться на отметке 6 градусов ниже ноля.