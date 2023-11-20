Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер

В Нижнем Тагиле местный житель был приговорен к одному году условного заключения за серию краж в селе Верхняя Ослянка. Ночью выломал ломиком навесной замок в одном из домов он забрал из крытого двора спиннинг с катушкой, мужскую сумку черного цвета, несколько отверток и чемоданчик с блеснами.