Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
На минувшей неделе TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха в октябре. По данным газоанализатора редакции и четырех постов УГМС, замеры превышали норму только четыре раза в месяц. Это на 90% меньше, чем месяцем ранее. Тем не менее, тагильчане и гости города дважды «официально» дышали оксидом углерода, а также по два раза — сероводородом и диоксидом азота.
Химический завод «Планта», расположенный в Нижнем Тагиле, получил предостережение от Роспотребнадзора за отсутствие санитарно-защитной зоны в Черноисточинске. Речь идет о местном полигоне отходов. Специалисты ведомства предписали устранить нарушение, которое может нанести вред здоровью местным жителям. Добавим, что у главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК также отсутствует санитарно-защитная зона. Проект предприятие обещает подготовить до конца текущего года.
20 ноября в редакцию TagilCity.ru поступил анонимный звонок о том, что у данного предприятия нет полигона в Черноисточинске, однако информация о предостережении опубликована на сайте генеральной прокуратуры РФ, и редакция не имеет оснований не доверять этому документу.
На неделе с 13 ноября замеры газоанализатором «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru, не показали превышения ПДК веществ загрязнителей. Прибор в ближайшее время отправится на диагностику в Москве. Посты УГМС также не выявили с 13 по 16 ноября превышения веществ-загрязнителей, судя по официальном информации ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Свердловской области подвели итоги экологической акции по сбору макулатуры. Больше всего сырья собрали жители Горноуральского городского округа — 850 килограммов. Жители Нижнего Тагила в пункт приема принесли 100 килограммов макулатуры.