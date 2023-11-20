tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений

Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений

20 ноября 2023, 10:32
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе предприятие Нижнего Тагила получило предупреждение от Роспотребнадзора, а приборы — газоанализатор TagilCity.ru и станции УГМС не выявили превышений ПДК веществ-загрязнителей.

На минувшей неделе TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха в октябре. По данным газоанализатора редакции и четырех постов УГМС, замеры превышали норму только четыре раза в месяц. Это на 90% меньше, чем месяцем ранее. Тем не менее, тагильчане и гости города дважды «официально» дышали оксидом углерода, а также по два раза — сероводородом и диоксидом азота.

Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре
Узнать подробнее

Химический завод «Планта», расположенный в Нижнем Тагиле, получил предостережение от Роспотребнадзора за отсутствие санитарно-защитной зоны в Черноисточинске. Речь идет о местном полигоне отходов. Специалисты ведомства предписали устранить нарушение, которое может нанести вред здоровью местным жителям. Добавим, что у главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК также отсутствует санитарно-защитная зона. Проект предприятие обещает подготовить до конца текущего года.

20 ноября в редакцию TagilCity.ru поступил анонимный звонок о том, что у данного предприятия нет полигона в Черноисточинске, однако информация о предостережении опубликована на сайте генеральной прокуратуры РФ, и редакция не имеет оснований не доверять этому документу.

Роспотребнадзор обнаружил отсутствие санзоны на полигоне отходов химзавода из Тагила
Узнать подробнее

На неделе с 13 ноября замеры газоанализатором «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru, не показали превышения ПДК веществ загрязнителей. Прибор в ближайшее время отправится на диагностику в Москве. Посты УГМС также не выявили с 13 по 16 ноября превышения веществ-загрязнителей, судя по официальном информации ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Узнать подробнее

В Свердловской области подвели итоги экологической акции по сбору макулатуры. Больше всего сырья собрали жители Горноуральского городского округа — 850 килограммов. Жители Нижнего Тагила в пункт приема принесли 100 килограммов макулатуры.

Почти тонну макулатуры собрали жители Горноуральского ГО на #БумБатле
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Итоги#Загрязнение#Планта#Юлия Степанова#ЕВРАЗ#Эко-итоги
Подпишитесь
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области
Сегодня, 08:23
Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 10:43
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:25