Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений

На минувшей неделе TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха в октябре. По данным газоанализатора редакции и четырех постов УГМС, замеры превышали норму только четыре раза в месяц. Это на 90% меньше, чем месяцем ранее. Тем не менее, тагильчане и гости города дважды «официально» дышали оксидом углерода, а также по два раза — сероводородом и диоксидом азота.