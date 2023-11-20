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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Модульбанк обнулил ставку за прием платежей для кофеен

Модульбанк обнулил ставку за прием платежей для кофеен

20 ноября 2023, 06:53
Фото: Midjourney
Цена приобретаемого Россией за доллары кофе зависит от курса валют, поэтому в текущей ситуации перед владельцами кофеен встает выбор — повышать цены или снижать качество напитка.

При повышении цен на кофе начнется падение спроса, так как он не является продуктом первой необходимости. А при снижении качества напитка потребители, которые уже привыкли к хорошему кофе, также начнут отказываться от него. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Гости кофеен очень чувствительные. У нас в стране очень хорошая гастрономическая культура в целом», — отмечает известный бариста, автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин.

Возникает тупиковая ситуация, помочь выйти из которой могут, например, банки. Финансовые организации в рамках борьбы за клиентов создают продукты для отдельных направлений бизнеса. В частности, Модульбанк, работающий исключительно с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу при подключении к платформе CafeStore. То есть предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей. Это, по оценке специалистов, сэкономит десятки тысяч рублей в месяц на закупках товаров, лизинге, на оплате труда персоналу, а также на расчетно-кассовом обслуживании.

«Отменяя ставку по эквайрингу, банк продолжает упрощать жизнь владельцам кофеен», — прокомментировал глава правления Модульбанка Павел Семенов.

Еще в прошлом году Модульбанк запустил платформу CafeStore, помогающую кофейням минимизировать расходы на бизнес. Этой осенью им предложили решение для автоматизации заведений — также бесплатное. Причем расчетный счет в банке для этого не нужен.

Будем надеяться, что подобные решения позволят кофейням не сильно повышать цены на любимые многими людьми напитки.

#Общество
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