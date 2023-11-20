Модульбанк обнулил ставку за прием платежей для кофеен

Возникает тупиковая ситуация, помочь выйти из которой могут, например, банки. Финансовые организации в рамках борьбы за клиентов создают продукты для отдельных направлений бизнеса. В частности, Модульбанк, работающий исключительно с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу при подключении к платформе CafeStore. То есть предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей. Это, по оценке специалистов, сэкономит десятки тысяч рублей в месяц на закупках товаров, лизинге, на оплате труда персоналу, а также на расчетно-кассовом обслуживании.