Модульбанк обнулил ставку за прием платежей для кофеен

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
При повышении цен на кофе начнется падение спроса, так как он не является продуктом первой необходимости. А при снижении качества напитка потребители, которые уже привыкли к хорошему кофе, также начнут отказываться от него. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Гости кофеен очень чувствительные. У нас в стране очень хорошая гастрономическая культура в целом», — отмечает известный бариста, автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин.
Возникает тупиковая ситуация, помочь выйти из которой могут, например, банки. Финансовые организации в рамках борьбы за клиентов создают продукты для отдельных направлений бизнеса. В частности, Модульбанк, работающий исключительно с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу при подключении к платформе CafeStore. То есть предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей. Это, по оценке специалистов, сэкономит десятки тысяч рублей в месяц на закупках товаров, лизинге, на оплате труда персоналу, а также на расчетно-кассовом обслуживании.
«Отменяя ставку по эквайрингу, банк продолжает упрощать жизнь владельцам кофеен», — прокомментировал глава правления Модульбанка Павел Семенов.
Еще в прошлом году Модульбанк запустил платформу CafeStore, помогающую кофейням минимизировать расходы на бизнес. Этой осенью им предложили решение для автоматизации заведений — также бесплатное. Причем расчетный счет в банке для этого не нужен.
Будем надеяться, что подобные решения позволят кофейням не сильно повышать цены на любимые многими людьми напитки.