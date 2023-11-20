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Published Сегодня, 13:38

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На автовокзале в Нижнем Тагиле не обратили внимания на муляжи взрывчатки

На автовокзале в Нижнем Тагиле не обратили внимания на две поддельные взрывчатки

20 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI

На автовокзале в Нижнем Тагиле не обратили внимания на муляжи взрывчатки

В Нижнем Тагиле на автовокзале не заметили поддельные взрывчатые вещества. Их положили сотрудники спецслужб во время проверки.

Известно, что нижнетагильская прокуратура проводила в мае 2023 года на автовокзале проверку по поводу соблюдения требований транспортной безопасности. В итоге сотрудники ФСБ оставили в вокзале муляжи взрывчатки, которые не были замечены, сообщается в картотеке Свердловского арбитражного суда.

В связи с этим в отношении Свердловского объединения транспорта для пассажиров в надзорном органе возбудили административное дело. Уральский Ространснадзор в июле 2023 года постановил оштрафовать организацию на 50 тысяч рублей.

Организация предприняла попытку оспорить данное решение и обратилась в суд, так как в это время проводились работы по ликвидации нарушений. Однако решение оспорить не удалось.

Напомним, в сентябре 2023 года мэр Артемовского был оштрафован на 10 тысяч рублей за незаконную свалку на берегу реки.

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