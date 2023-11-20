На автовокзале в Нижнем Тагиле не обратили внимания на две поддельные взрывчатки

Известно, что нижнетагильская прокуратура проводила в мае 2023 года на автовокзале проверку по поводу соблюдения требований транспортной безопасности. В итоге сотрудники ФСБ оставили в вокзале муляжи взрывчатки, которые не были замечены, сообщается в картотеке Свердловского арбитражного суда.