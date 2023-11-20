На автовокзале в Нижнем Тагиле не обратили внимания на две поддельные взрывчатки

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Известно, что нижнетагильская прокуратура проводила в мае 2023 года на автовокзале проверку по поводу соблюдения требований транспортной безопасности. В итоге сотрудники ФСБ оставили в вокзале муляжи взрывчатки, которые не были замечены, сообщается в картотеке Свердловского арбитражного суда.
В связи с этим в отношении Свердловского объединения транспорта для пассажиров в надзорном органе возбудили административное дело. Уральский Ространснадзор в июле 2023 года постановил оштрафовать организацию на 50 тысяч рублей.
Организация предприняла попытку оспорить данное решение и обратилась в суд, так как в это время проводились работы по ликвидации нарушений. Однако решение оспорить не удалось.
Напомним, в сентябре 2023 года мэр Артемовского был оштрафован на 10 тысяч рублей за незаконную свалку на берегу реки.