Напился и лег спать в ОП: тагильчанин оштрафован за неповиновение сотруднику полиции

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
26 октября 2023 года в Нижнем Тагиле в ОП на улице Тельмана, 40 был доставлен мужчина, которого сотрудники правоохранительных органов задержали в состоянии алкогольного опьянения по дороге в магазин.
Сам тагильчанин не отрицал, что был пьян. Он пояснил, что приехал с вахты из Екатеринбурга и решил расслабиться, выпив водку и пиво. По его словам, он находился в средней степени опьянения и оправился за очередной порцией алкоголя. Мужчину задержали и доставили в ОП.
Сотрудник полиции предлагал ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, поскольку и так не оспаривал, что пьян. В содеянном раскаивается, — сказано в материалах суда.
В связи с этим в отношении задержанного было возбуждено административное дело за неповиновение законному требованию полицейскому при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка. Кодексом РФ предусмотрена ответственность граждан за появление на улицах, скверах и транспорте в состоянии опьянения.
Суд признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения. Теперь тагильчанину придется заплатить две тысячи рублей штрафа.