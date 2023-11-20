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Пьяный житель Нижнего Тагила уснул в полиции и получил штраф

Напился и лег спать в ОП: тагильчанин оштрафован за неповиновение сотруднику полиции

20 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Пьяный житель Нижнего Тагила уснул в полиции и получил штраф

Штраф в две тысячи рублей заплатит житель Нижнего Тагила, который в состоянии алкогольного опьянения отказался от медицинского освидетельствования. Он уснул в отделении полиции.

26 октября 2023 года в Нижнем Тагиле в ОП на улице Тельмана, 40 был доставлен мужчина, которого сотрудники правоохранительных органов задержали в состоянии алкогольного опьянения по дороге в магазин.

Сам тагильчанин не отрицал, что был пьян. Он пояснил, что приехал с вахты из Екатеринбурга и решил расслабиться, выпив водку и пиво. По его словам, он находился в средней степени опьянения и оправился за очередной порцией алкоголя. Мужчину задержали и доставили в ОП.

Сотрудник полиции предлагал ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, поскольку и так не оспаривал, что пьян. В содеянном раскаивается, — сказано в материалах суда.

В связи с этим в отношении задержанного было возбуждено административное дело за неповиновение законному требованию полицейскому при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка. Кодексом РФ предусмотрена ответственность граждан за появление на улицах, скверах и транспорте в состоянии опьянения.

Суд признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения. Теперь тагильчанину придется заплатить две тысячи рублей штрафа.

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