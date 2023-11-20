Напился и лег спать в ОП: тагильчанин оштрафован за неповиновение сотруднику полиции

Сам тагильчанин не отрицал, что был пьян. Он пояснил, что приехал с вахты из Екатеринбурга и решил расслабиться, выпив водку и пиво. По его словам, он находился в средней степени опьянения и оправился за очередной порцией алкоголя. Мужчину задержали и доставили в ОП.