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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Свердловской области назначен новый и. о. министра транспорта

Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области

20 ноября 2023, 08:23
Фото: Департамент информполитики

В Свердловской области назначен новый и. о. министра транспорта

Новым и. о. министра транспорта Свердловской области стал Денис Чегаев.

Ранее он работал начальником службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог, а после — заместителем министра, сообщает департамент информполитики.

Отмечается, что от приставки «и.о.» он вряд ли избавится. Это связано с тем, что нового главу для министерства все еще ищут.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Свердловской области Василий Старков получил медаль «Участника специальной военной операции» и в этот же день покинул пост по собственному желанию. Также он уже публиковал фото в военной форме.

Министр транспорта Свердловской области награжден медалью. После этого он уволился
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#Политика#Свердловская область#Министр#Должность#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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