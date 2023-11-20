Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Ранее он работал начальником службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог, а после — заместителем министра, сообщает департамент информполитики.
Отмечается, что от приставки «и.о.» он вряд ли избавится. Это связано с тем, что нового главу для министерства все еще ищут.
Ранее сообщалось, что министр транспорта Свердловской области Василий Старков получил медаль «Участника специальной военной операции» и в этот же день покинул пост по собственному желанию. Также он уже публиковал фото в военной форме.