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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Минпросвещения опубликовало проект графика ЕГЭ на 2024 год

Названы предварительные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам

20 ноября 2023, 11:14
Фото: 1MI

Минпросвещения опубликовало проект графика ЕГЭ на 2024 год

Предварительный график сдачи ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год опубликовало Минпросвещения. Документ появился на портале правовых актов.

В соответствии с проектом приказа, в 2024 году досрочно экзамены можно будет сдать с 22 марта по 22 апреля. Основной период при этом будет длиться с 23 мая по 1 июля, а дополнительный с 4 по 23 сентября.

Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Они состоятся 23 мая. Следующим будет русский язык — 28 мая и за ним математика базового и профильного уровней — 31 мая. По обязательным предметам даты было решено сделать именно такими, чтобы успеть выдать школьникам аттестаты.

4 июня пройдет экзамен по обществознанию, 10 июня по истории и физике, а по биологии и письменной части иностранных языков — 13 июня. По традиции для ЕГЭ по информатике и иностранным языкам дается два дня. Так, 7 и 8 июня школьники смогут сдать информатику, а 17 и 18 июня — иностранные языки.

Уже с 20 июня по 1 июля даются резервные дни для экзаменов по всем предметам.

Для учеников 9 классов ОГЭ будет проводиться в три периода. Досрочный стартует 23 апреля и завершится 21 мая, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября.

По подсчетам, основная кампания по сдаче экзаменов в 2024 году завершится 2 июля.

#Дети#Образование#Министерство#Экзамен#Ирина Кирилова#Уреждения
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