Названы предварительные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В соответствии с проектом приказа, в 2024 году досрочно экзамены можно будет сдать с 22 марта по 22 апреля. Основной период при этом будет длиться с 23 мая по 1 июля, а дополнительный с 4 по 23 сентября.
Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Они состоятся 23 мая. Следующим будет русский язык — 28 мая и за ним математика базового и профильного уровней — 31 мая. По обязательным предметам даты было решено сделать именно такими, чтобы успеть выдать школьникам аттестаты.
4 июня пройдет экзамен по обществознанию, 10 июня по истории и физике, а по биологии и письменной части иностранных языков — 13 июня. По традиции для ЕГЭ по информатике и иностранным языкам дается два дня. Так, 7 и 8 июня школьники смогут сдать информатику, а 17 и 18 июня — иностранные языки.
Уже с 20 июня по 1 июля даются резервные дни для экзаменов по всем предметам.
Для учеников 9 классов ОГЭ будет проводиться в три периода. Досрочный стартует 23 апреля и завершится 21 мая, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября.
По подсчетам, основная кампания по сдаче экзаменов в 2024 году завершится 2 июля.