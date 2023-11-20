Не заметил автомобиль: 10-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге

В произошедшей аварии пострадала 10-летняя девочка, которая ехала в Mitsubishi на заднем сидении. Известно, что она не была пристегнута ремнем безопасности и получила травмы головы, а также ушибы лица. Ее привезли в больницу. За несоблюдение правил перевозки детей водителю Mitsubishi выписали штраф в размере 3000 рублей.