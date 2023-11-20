Не заметил автомобиль: 10-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Водитель Nissan при развороте на перекрестке улиц Восточная — Тверитина столкнулся с Mitsubishi, не предоставив иномарке преимущество, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
В произошедшей аварии пострадала 10-летняя девочка, которая ехала в Mitsubishi на заднем сидении. Известно, что она не была пристегнута ремнем безопасности и получила травмы головы, а также ушибы лица. Ее привезли в больницу. За несоблюдение правил перевозки детей водителю Mitsubishi выписали штраф в размере 3000 рублей.
По словам водителя Nissan, он не заметил ехавший автомобиль. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии он был трезв. Мужчину оштрафовали на 500 рублей.
Напомним, в Каменске-Уральском водитель автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. Ребенок получил повреждения в результате наезда.