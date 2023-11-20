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Иномарки Nissan и Mitsubishi столкнулись между собой в Екатеринбурге

Не заметил автомобиль: 10-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге

20 ноября 2023, 04:58
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Иномарки Nissan и Mitsubishi столкнулись между собой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло ДТП между автомобилями Nissan Almera и Mitsubishi ASX. Инцидент случился вечером 19 ноября 2023 года.

Водитель Nissan при развороте на перекрестке улиц Восточная — Тверитина столкнулся с Mitsubishi, не предоставив иномарке преимущество, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

В произошедшей аварии пострадала 10-летняя девочка, которая ехала в Mitsubishi на заднем сидении. Известно, что она не была пристегнута ремнем безопасности и получила травмы головы, а также ушибы лица. Ее привезли в больницу. За несоблюдение правил перевозки детей водителю Mitsubishi выписали штраф в размере 3000 рублей.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя Nissan, он не заметил ехавший автомобиль. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии он был трезв. Мужчину оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, в Каменске-Уральском водитель автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. Ребенок получил повреждения в результате наезда.

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