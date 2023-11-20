tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Нижний Тагил оказался в лидерах по потреблению трафика в Свердловской области — Tele2

Нижний Тагил оказался в лидерах по потреблению трафика в Свердловской области — Tele2

20 ноября 2023, 10:43
Фото: Tele2
Реклама. ООО «T2 Мобайл» . erid: LjN8KbyKZ
Мобильный оператор Tele2 проанализировал интернет-активность жителей городов Свердловской области, кроме Екатеринбурга. В топ-5 оказался Нижний Тагил, обойдя Первоуральск, Красноуфимск, Верхнюю Пышму и другие города региона.

В крупнейших населенных пунктах Свердловской области Tele2 реализует проекты по модернизации сети. В частности, объекты связи улучшили в Ленинском и Дзержинском районах Нижнего Тагила. Также техническое работы проводились во всех районах Екатеринбурга, в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Первоуральске и других населенных пунктах. В целом в области модернизация затронула 8% оборудования за 9 месяцев 2023 года.

Связь оператора впервые появилась в 20 малых населенных пунктах региона, в том числе в Алапаевском, Режевском, Тавдинском, Ирбитском, Шалинском и других районах. Постоянное расширение покрытия является одним из приоритетов оператора.

Tele2 всегда заботится о качестве услуг, делая жизнь абонентов проще и комфортнее. Для нас важно, чтобы клиенты оставались на связи везде, где она необходима, поэтому регулярно проводим модернизацию оборудования на объектах связи. Данные, полученные аналитиками осенью, свидетельствуют, что потребление мобильного интернета год к году выросло на 24%. Мы продолжим работать над улучшением качества услуг и разработкой новых продуктов, чтобы оставаться на первом месте для наших клиентов, — рассказала директор макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева.
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Лидер#Интернет#Услуги#Модернизация#Связь#Оборудование#Мобильная связь#Трафик#Tele2
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Сегодня, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области
Сегодня, 08:23
Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 10:43
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:25