Нижний Тагил оказался в лидерах по потреблению трафика в Свердловской области — Tele2

В крупнейших населенных пунктах Свердловской области Tele2 реализует проекты по модернизации сети. В частности, объекты связи улучшили в Ленинском и Дзержинском районах Нижнего Тагила. Также техническое работы проводились во всех районах Екатеринбурга, в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Первоуральске и других населенных пунктах. В целом в области модернизация затронула 8% оборудования за 9 месяцев 2023 года.