Нижний Тагил оказался в лидерах по потреблению трафика в Свердловской области — Tele2

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В крупнейших населенных пунктах Свердловской области Tele2 реализует проекты по модернизации сети. В частности, объекты связи улучшили в Ленинском и Дзержинском районах Нижнего Тагила. Также техническое работы проводились во всех районах Екатеринбурга, в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Первоуральске и других населенных пунктах. В целом в области модернизация затронула 8% оборудования за 9 месяцев 2023 года.
Связь оператора впервые появилась в 20 малых населенных пунктах региона, в том числе в Алапаевском, Режевском, Тавдинском, Ирбитском, Шалинском и других районах. Постоянное расширение покрытия является одним из приоритетов оператора.
Tele2 всегда заботится о качестве услуг, делая жизнь абонентов проще и комфортнее. Для нас важно, чтобы клиенты оставались на связи везде, где она необходима, поэтому регулярно проводим модернизацию оборудования на объектах связи. Данные, полученные аналитиками осенью, свидетельствуют, что потребление мобильного интернета год к году выросло на 24%. Мы продолжим работать над улучшением качества услуг и разработкой новых продуктов, чтобы оставаться на первом месте для наших клиентов, — рассказала директор макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева.