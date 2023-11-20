tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Сильные снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил засыпет снегом

20 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI

Сильные снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

Сильные осадки ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие три дня — 21, 22 и 23 ноября. Ветер может усилиться до 11 метров в секунду.

Сильные снегопады прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле 21–23 ноября. Это следует из данных сайта Гисметео.

21 ноября днем будет до -6 градусов, а ветер поднимется до 11 метров в секунду. Ожидаются обильные снегопады.

22 ноября будет до -6, а также ветер до 9 метров в секунду. Снегопады продолжатся.

А 23 ноября синоптиками прогнозируется аналогичная погода и выпадение осадков выше климатической нормы. А во второй части недели в Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -14 градусов днем. При этом снегопады прекратятся.

Ранее сообщалось, что метели, снегопад и гололеды прогнозируются в ближайшие дни на всей территории Свердловской области. Самый сильный снегопад ожидается в Серове. Там с 21 по 24 ноября выпадет до 32 мм снега.

Зимние температуры и небольшой снег надвигаются на Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопад накроет Нижний Тагил на суткиСнежная и дождливая погода придет в Свердловскую областьУК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снег#Осадки#Погода#Ветер#Окружающая среда#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Сегодня, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области
Сегодня, 08:23
Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 10:43
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:25