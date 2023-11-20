Нижний Тагил засыпет снегом

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сильные снегопады прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле 21–23 ноября. Это следует из данных сайта Гисметео.
21 ноября днем будет до -6 градусов, а ветер поднимется до 11 метров в секунду. Ожидаются обильные снегопады.
22 ноября будет до -6, а также ветер до 9 метров в секунду. Снегопады продолжатся.
А 23 ноября синоптиками прогнозируется аналогичная погода и выпадение осадков выше климатической нормы. А во второй части недели в Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -14 градусов днем. При этом снегопады прекратятся.
Ранее сообщалось, что метели, снегопад и гололеды прогнозируются в ближайшие дни на всей территории Свердловской области. Самый сильный снегопад ожидается в Серове. Там с 21 по 24 ноября выпадет до 32 мм снега.