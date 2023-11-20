«От удара пролетел несколько метров»: в Нижнем Тагиле водитель сбил ребенка

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Очевидцы утверждают, что это произошло на Черноисточинском шоссе, на пешеходный переходе около оптового рынка 20 ноября примерно в 10:00, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Свидетели утверждают, что водитель ехал на полном ходу и на красный сигнал светофора. Далее, как утверждает очевидец Евгений, водитель сбил переходящего дорогу мальчика. В результате ребенка отбросило на несколько метров. После этого водитель скрылся.
Согласно видео, мальчик бежит к дороге начинает ее перебегать. В этот момент водитель сбил его. От удара ребенка подбросило в воздух.
Ранее сообщалось, что две иномарки столкнулись лоб в лоб на 191 км автодороги Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов. Пострадали девять человек.