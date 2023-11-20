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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

«От удара пролетел несколько метров»: в Нижнем Тагиле водитель сбил ребенка

20 ноября 2023, 12:34
Фото: 1MI

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участие ребенка. Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе, ЧП попало на видео.

Очевидцы утверждают, что это произошло на Черноисточинском шоссе, на пешеходный переходе около оптового рынка 20 ноября примерно в 10:00, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Свидетели утверждают, что водитель ехал на полном ходу и на красный сигнал светофора. Далее, как утверждает очевидец Евгений, водитель сбил переходящего дорогу мальчика. В результате ребенка отбросило на несколько метров. После этого водитель скрылся.

Согласно видео, мальчик бежит к дороге начинает ее перебегать. В этот момент водитель сбил его. От удара ребенка подбросило в воздух.

Ранее сообщалось, что две иномарки столкнулись лоб в лоб на 191 км автодороги Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов. Пострадали девять человек.

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