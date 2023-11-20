«От удара пролетел несколько метров»: в Нижнем Тагиле водитель сбил ребенка

Свидетели утверждают, что водитель ехал на полном ходу и на красный сигнал светофора. Далее, как утверждает очевидец Евгений, водитель сбил переходящего дорогу мальчика. В результате ребенка отбросило на несколько метров. После этого водитель скрылся.