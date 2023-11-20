Отвлекся на телефон: подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Водитель автомобиля Lada Granta, ехавший на красный свет, сбил мальчика, который шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После наезда водитель уехал с места ЧП, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Ему диагностировали перелом голеней. По словам водителя, который позднее самостоятельно обратился в ГИБДД, рассказал, что он отвлекся на телефон и не увидел, что едет на красный.
После происшествия мужчина испугался и уехал. Результаты медосвидетельствования показали, что в момент ЧП тагильчанин был трезв.
Напомним, дорожная авария случилась утром 20 ноября 2023 года на Черноисточинском шоссе.