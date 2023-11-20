tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Стали известны подробности ДТП с пострадавшим мальчиком в Нижнем Тагиле

Отвлекся на телефон: подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Нижнем Тагиле

20 ноября 2023, 16:13
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Стали известны подробности ДТП с пострадавшим мальчиком в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стали известны подробности дорожной аварии, в которой пострадал 11-летний мальчик.

Водитель автомобиля Lada Granta, ехавший на красный свет, сбил мальчика, который шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После наезда водитель уехал с места ЧП, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Ему диагностировали перелом голеней. По словам водителя, который позднее самостоятельно обратился в ГИБДД, рассказал, что он отвлекся на телефон и не увидел, что едет на красный.

После происшествия мужчина испугался и уехал. Результаты медосвидетельствования показали, что в момент ЧП тагильчанин был трезв.

Напомним, дорожная авария случилась утром 20 ноября 2023 года на Черноисточинском шоссе.

Актеры из Серова попали в ДТП. Один из них в критическом состоянии
Узнать подробнее
Читайте также:
Выскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем ТагилеАвтомобилист сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в ПолевскомПьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ревде
#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#ГИБДД#Пешеходный переход#Автомобиль#Водитель#Светофор#ЧП#18+#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Пострадавший ребенок#Lada Granta
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Сегодня, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО подозреваемого в пожаре в поселке
Сегодня, 11:39
Нижний Тагил засыпет снегом
Сегодня, 11:13
Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
Сегодня, 14:05
Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер
Сегодня, 16:17