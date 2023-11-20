Первокурсники Нижнего Тагила прошли посвящение в студенты

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В здании встретились более 250 первокурсников из 13 городских вузов и техникумов. Таким образом они отметили начало своей взрослой жизни.
Впервые в городе этот праздник прошел в 2019 году и уже успел стать доброй традицией студенческой жизни, сообщили в администрации. Присоединиться к другим мероприятиям первокурсники могут в течение всего года.
Они могут заявить о себе на конкурсе «Краса студенчества», фестивале «Соцветие талантов», военно-спортивной игре «Зарница» и в ряде других мероприятий.
Также в начале каждого учебного года для первокурсников проводят тренинги по командообразованию и ораторскому искусству. Помимо этого, студенты могут участвовать в «Молодежи России», становясь участником федеральных, региональных и областных проектов.