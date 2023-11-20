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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

В Нижнем Тагиле состоялось посвящение в студенты для первокурсников

Первокурсники Нижнего Тагила прошли посвящение в студенты

20 ноября 2023, 07:18
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле состоялось посвящение в студенты для первокурсников

В Городском дворце молодежи Нижнего Тагила прошла церемония посвящения студентов. Традиционно, в ней участвовали первокурсники.

В здании встретились более 250 первокурсников из 13 городских вузов и техникумов. Таким образом они отметили начало своей взрослой жизни.

Впервые в городе этот праздник прошел в 2019 году и уже успел стать доброй традицией студенческой жизни, сообщили в администрации. Присоединиться к другим мероприятиям первокурсники могут в течение всего года.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Они могут заявить о себе на конкурсе «Краса студенчества», фестивале «Соцветие талантов», военно-спортивной игре «Зарница» и в ряде других мероприятий.

Также в начале каждого учебного года для первокурсников проводят тренинги по командообразованию и ораторскому искусству. Помимо этого, студенты могут участвовать в «Молодежи России», становясь участником федеральных, региональных и областных проектов.

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#Общество#Студенты#Дарья Сорокина#Первокурсники#Посвящение в студенты
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