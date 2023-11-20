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На полчища тараканов в общежитии пожаловались студенты УрФУ в Екатеринбурге

Первокурсница УрФУ в Екатеринбурге показала жуткие условия проживания в общежитии

20 ноября 2023, 06:34
Фото: Midjourney

На полчища тараканов в общежитии пожаловались студенты УрФУ в Екатеринбурге

Студентка первого курса УрФУ в Екатеринбурге показала, в каких условиях живут люди в общежитии на улице Большакова. На кадрах из здания видно, что по стенам ползают тараканы.

Студенты просят руководство о переселении, но получают отказ, пишет Е1.

При этом жители Екатеринбурга обвиняют и самих жителей в том, что они расплодили тараканов.

Я думаю отчасти виноваты сами жители. В комнатах то не идеальный порядок, — пишет Анна.

Еще несколько человек советуют студентам сложиться и вызвать санитарную службу, чтобы обработка была проведена по всем помещениям. Также жители советуют следить за порядком в комнатах.

Напомним, ранее в общежитии УрФУ в Екатеринбурге №13 обвалилась крыша. В связи с этим студентов с двух последних этажей было решено экстренно переселить.

#Общество#Студенты#Общежитие#УрФУ#Проживание#Условия#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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