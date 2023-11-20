Первокурсница УрФУ в Екатеринбурге показала жуткие условия проживания в общежитии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Студенты просят руководство о переселении, но получают отказ, пишет Е1.
При этом жители Екатеринбурга обвиняют и самих жителей в том, что они расплодили тараканов.
Я думаю отчасти виноваты сами жители. В комнатах то не идеальный порядок, — пишет Анна.
Еще несколько человек советуют студентам сложиться и вызвать санитарную службу, чтобы обработка была проведена по всем помещениям. Также жители советуют следить за порядком в комнатах.
Напомним, ранее в общежитии УрФУ в Екатеринбурге №13 обвалилась крыша. В связи с этим студентов с двух последних этажей было решено экстренно переселить.