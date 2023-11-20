Почему пожелание удачи приносит только негатив

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Предстоят новогодние праздники и, конечно же, люди будут выражать друг другу пожелания удачи. Однако мало кто знает, что в православии такие пожелания считаются одним из самых серьезных грехов.
Ясновидящая Инна Мишина пояснила, почему безобидное пожелание удачи на самом деле приносит только негативные последствия в жизни людей. По ее словам, в древности Удача или Молох был богом счастья у язычников, римлян, шумеров и карфагенян. Однако этот бог был известен своей жестокостью.
«Его почитали через кровавые жертвоприношения, часто даже детей-младенцев. Молох был очень жестоким, и многие римляне верили, что без таких жертв не стоит рассчитывать на удачу», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Сама идея удачи противоречит православной церкви, считает ясновидящая.
«Православные христиане верят, что все события в жизни человека предопределены Богом. Вместо того чтобы полагаться на случайности, они доверяют Божьей воле. Пожелания благополучия и помощи Бога вызывают больший отклик в сердце верующего, чем пожелание удачи», — добавила Мишина.
Никто не желает удачи, например, врачам перед операцией, актерам перед выходом на сцену или студентам перед экзаменами. Многие люди придерживаются таких запретов, и это не случайно. Лучше сказать «с Богом!», и тогда любое дело завершится успешно, заключила собеседница издания.