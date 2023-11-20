Почему пожелание удачи приносит только негатив

Ясновидящая Инна Мишина пояснила, почему безобидное пожелание удачи на самом деле приносит только негативные последствия в жизни людей. По ее словам, в древности Удача или Молох был богом счастья у язычников, римлян, шумеров и карфагенян. Однако этот бог был известен своей жестокостью.