После гибели 8-летней девочки в Артемовском проводится проверка

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Трагедия случилась в вечернее время 19 ноября. Тогда в полицию поступило сообщение об обнаружении в полынье реки Бобровка тела малолетней девочки.
Предварительно известно, что малышка гуляла одна, и в какой-то момент она решила прогуляться по водоему.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначен ряд экспертиз.
Отмечается, что первой тревогу после пропажи ребенка забила 49-летняя мать девочки. В тот день в обеденное время она привела дочку в гости к однокласснице, а потом пошла со старшей дочкой по магазинам. Через полтора часа она вернулась за малышкой, но она уже самостоятельно ушла домой и пропала.
Позже стало известно, что она провалилась под лед, откуда не смогла выбраться. Тело ее нашли в водоеме.
В СУ СК напомнили, что выходить на лед водоемов строго запрещено. Ранее жителей Нижнего Тагила также предупреждали о недопустимости выхода на лед. Это опасно для жизни.