После гибели 8-летней девочки в Артемовском проводится проверка

Отмечается, что первой тревогу после пропажи ребенка забила 49-летняя мать девочки. В тот день в обеденное время она привела дочку в гости к однокласснице, а потом пошла со старшей дочкой по магазинам. Через полтора часа она вернулась за малышкой, но она уже самостоятельно ушла домой и пропала.