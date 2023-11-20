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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

В Артемовском проводится проверка после гибели 8-летней девочки в водоеме

После гибели 8-летней девочки в Артемовском проводится проверка

20 ноября 2023, 08:59
Фото: 1MI

В Артемовском проводится проверка после гибели 8-летней девочки в водоеме

В Артемовском 8-летняя девочка вышла на тонкий лед водоема и провалилась. Ребенок скончался. Следственный комитет организовал проверку.

Трагедия случилась в вечернее время 19 ноября. Тогда в полицию поступило сообщение об обнаружении в полынье реки Бобровка тела малолетней девочки.

Предварительно известно, что малышка гуляла одна, и в какой-то момент она решила прогуляться по водоему.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначен ряд экспертиз.

Отмечается, что первой тревогу после пропажи ребенка забила 49-летняя мать девочки. В тот день в обеденное время она привела дочку в гости к однокласснице, а потом пошла со старшей дочкой по магазинам. Через полтора часа она вернулась за малышкой, но она уже самостоятельно ушла домой и пропала.

Позже стало известно, что она провалилась под лед, откуда не смогла выбраться. Тело ее нашли в водоеме.

В СУ СК напомнили, что выходить на лед водоемов строго запрещено. Ранее жителей Нижнего Тагила также предупреждали о недопустимости выхода на лед. Это опасно для жизни.

В Артемовском 8-летняя девочка провалилась под лед и утонула
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