Прохожий в Екатеринбурге украл чемодан с косметикой и украшениями на 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Чемодан на скамейке забыла семейная пара. Супруги готовились к поездке и убирали вещи в автомобиль, а чемодан оказался забыт, пишет Е1.
Спустя некоторое время после того, как пара заметила, что с ними нет чемодана, мужчина вернулся в Екатеринбург. На записях с видеокамеры было видно, как прохожий посмотрел, что находится в чемодане, и ушел. Однако тут же он вернулся и забрал его с собой.
Девушка обратилась с заявлением в полицию по факту кражи.
Напомним, 7 ноября 2023 года в Екатеринбурге у бизнесмена из автомобиля украли 1,5 миллиона рублей, на которые он хотел купить машину своей дочери.