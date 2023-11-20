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Мужчина в Екатеринбурге украл чемодан с вещами стоимостью 200 тысяч рублей

Прохожий в Екатеринбурге украл чемодан с косметикой и украшениями на 200 тысяч рублей

20 ноября 2023, 03:38
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге украл чемодан с вещами стоимостью 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге неизвестный совершил кражу чемодана, в котором находились украшения и косметика стоимостью 200 тысяч рублей.

Чемодан на скамейке забыла семейная пара. Супруги готовились к поездке и убирали вещи в автомобиль, а чемодан оказался забыт, пишет Е1.

Спустя некоторое время после того, как пара заметила, что с ними нет чемодана, мужчина вернулся в Екатеринбург. На записях с видеокамеры было видно, как прохожий посмотрел, что находится в чемодане, и ушел. Однако тут же он вернулся и забрал его с собой.

Девушка обратилась с заявлением в полицию по факту кражи.

Напомним, 7 ноября 2023 года в Екатеринбурге у бизнесмена из автомобиля украли 1,5 миллиона рублей, на которые он хотел купить машину своей дочери.

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