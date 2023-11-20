Прохожий в Екатеринбурге украл чемодан с косметикой и украшениями на 200 тысяч рублей

Спустя некоторое время после того, как пара заметила, что с ними нет чемодана, мужчина вернулся в Екатеринбург. На записях с видеокамеры было видно, как прохожий посмотрел, что находится в чемодане, и ушел. Однако тут же он вернулся и забрал его с собой.