tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

20 ноября 2023, 09:37
Фото: ПЦБК
В Санкт-Петербурге завершилась выставка целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности PulpFor 2023. Отраслевое мероприятие проходило в период с 14 по 16 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) привезла на выставку свою продукцию, а её представители в рамках деловой программы форума PulpFor выполняли функции экспертов, пишет properm.ru.

По сравнению с прошлым годом экспозиция выставки PulpFor 2023 расширилась почти в три раза. На 248 стендах компании были представлены технологические решения и передовое оборудование для ЦБП, услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию. Среди делегатов было много иностранных компаний, которые приехали из Китая, Турции, Индии и Беларуси.

Российские целлюлозно-бумажные предприятия участвовали в выставке со своей высокотехнологичной продукцией. В частности, стенд ПЦБК продемонстрировал посетителям тарные картоны разных видов, а также линейку инновационных стойких картонов RCB.

Богатой на мероприятия оказалась деловая программа выставки: форум PulpFor 2023 объединил на своих площадках участников от бизнеса и власти, экспертов и учёных, руководителей отраслевых ассоциаций. Всего в рамках форума провели 17 мероприятий, на которых выступили более 100 спикеров. В числе общих тем была затронута проблема будущего ЦБП и ее развития, технологическая и кадровая независимость.

Одним из главных событий первого дня форума стала дискуссия руководителей предприятий, тема которой была сформулирована тезисом: «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». Пермское предприятие представлял председатель совета директоров компании Александр Бойченко.

Он обозначил позитивные тенденции, которые были зафиксированы в отрасли ЦБП России на данный момент. В частности, речь зашла о постепенном возврате цен к докризисному уровню, а также о высоком спросе на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе среди зарубежных покупателей. Особую роль для отрасли сейчас стали играть деловые контакты с Китаем, который представляет собой крупный рынок сбыта для России.

«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 миллиона тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 миллионов тонн это небольшая цифра», — заметил Александр Бойченко. Однако, добавил он, для российской отрасли, которая выпускает 10 миллионов тонн бумажных изделий в год, этот показатель имеет большое значение. По словам Бойченко, благодаря росту экспорта цены на рынке РФ постепенно растут и возвращаются к докризисным значениям, что можно расценивать как позитивный тренд.

Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Сегодня, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области
Сегодня, 08:23
Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 10:43
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:25