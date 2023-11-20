ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

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Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:37
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) привезла на выставку свою продукцию, а её представители в рамках деловой программы форума PulpFor выполняли функции экспертов, пишет properm.ru.
По сравнению с прошлым годом экспозиция выставки PulpFor 2023 расширилась почти в три раза. На 248 стендах компании были представлены технологические решения и передовое оборудование для ЦБП, услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию. Среди делегатов было много иностранных компаний, которые приехали из Китая, Турции, Индии и Беларуси.
Российские целлюлозно-бумажные предприятия участвовали в выставке со своей высокотехнологичной продукцией. В частности, стенд ПЦБК продемонстрировал посетителям тарные картоны разных видов, а также линейку инновационных стойких картонов RCB.
Богатой на мероприятия оказалась деловая программа выставки: форум PulpFor 2023 объединил на своих площадках участников от бизнеса и власти, экспертов и учёных, руководителей отраслевых ассоциаций. Всего в рамках форума провели 17 мероприятий, на которых выступили более 100 спикеров. В числе общих тем была затронута проблема будущего ЦБП и ее развития, технологическая и кадровая независимость.
Одним из главных событий первого дня форума стала дискуссия руководителей предприятий, тема которой была сформулирована тезисом: «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». Пермское предприятие представлял председатель совета директоров компании Александр Бойченко.
Он обозначил позитивные тенденции, которые были зафиксированы в отрасли ЦБП России на данный момент. В частности, речь зашла о постепенном возврате цен к докризисному уровню, а также о высоком спросе на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе среди зарубежных покупателей. Особую роль для отрасли сейчас стали играть деловые контакты с Китаем, который представляет собой крупный рынок сбыта для России.
«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 миллиона тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 миллионов тонн это небольшая цифра», — заметил Александр Бойченко. Однако, добавил он, для российской отрасли, которая выпускает 10 миллионов тонн бумажных изделий в год, этот показатель имеет большое значение. По словам Бойченко, благодаря росту экспорта цены на рынке РФ постепенно растут и возвращаются к докризисным значениям, что можно расценивать как позитивный тренд.