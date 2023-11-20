ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 миллиона тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 миллионов тонн это небольшая цифра», — заметил Александр Бойченко. Однако, добавил он, для российской отрасли, которая выпускает 10 миллионов тонн бумажных изделий в год, этот показатель имеет большое значение. По словам Бойченко, благодаря росту экспорта цены на рынке РФ постепенно растут и возвращаются к докризисным значениям, что можно расценивать как позитивный тренд.