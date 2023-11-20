Разбил стекло машины: двое мужчин в Екатеринбурге поскандалили с автомобилистом

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Екатеринбуржцы, остановившись на перекрестке, совершили грубое нарушение общественного порядка и стали ссориться с другим водителем, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В какой-то момент один из нападавших ударил рукой стекло на пассажирской двери машины, вследствие чего окно разбилось. После этого горожане сели в свой автомобиль и уехали.
По факту случившегося в Следкоме возбудили уголовное дело за хулиганство по поручению исполняющего обязанности главы областного ведомства Анатолия Надбитова.
Напомним, в Екатеринбурге трое человек набросились на иномарку Mitsubishi и разбили окна. Затем они вытащили из салона водителя и началить его избивать. Пострадавший в полицию не обращался.