tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Двое жителей Екатеринбурга поругались с водителем и разбили стекло автомобиля

Разбил стекло машины: двое мужчин в Екатеринбурге поскандалили с автомобилистом

20 ноября 2023, 04:20
Фото: 1MI

Двое жителей Екатеринбурга поругались с водителем и разбили стекло автомобиля

В Екатеринбурге двое мужчин, ехавших на автомобиле Renault, нарушили общественный порядок, из-за чего у них произошел конфликт с другим водителем.

Екатеринбуржцы, остановившись на перекрестке, совершили грубое нарушение общественного порядка и стали ссориться с другим водителем, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В какой-то момент один из нападавших ударил рукой стекло на пассажирской двери машины, вследствие чего окно разбилось. После этого горожане сели в свой автомобиль и уехали.

По факту случившегося в Следкоме возбудили уголовное дело за хулиганство по поручению исполняющего обязанности главы областного ведомства Анатолия Надбитова.

Напомним, в Екатеринбурге трое человек набросились на иномарку Mitsubishi и разбили окна. Затем они вытащили из салона водителя и началить его избивать. Пострадавший в полицию не обращался.

Мужчинам, которые избили битами подростков в Верхней Пышме, грозит до двух лет тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Нижнем Тагиле решила обойти лужи и попала под колеса машиныВыскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем ТагилеБил по голове: мужчина в Екатеринбурге избил водителя, который его подрезал
#Происшествия#Дорога#Скандал#Автомобиль#Водитель#Ссора#ЧП#Конфликт#Перекресток#Стекло#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил
18 ноября, 10:41
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
«Любите родных»: в Екатеринбурге прошли похороны супруги блогера Александра Лещева
Вчера, 09:02
Вязание и роспись по стеклу: выставка «Золотые руки» прошла в Нижнем Тагиле
18 ноября, 12:36
«Был высококвалифицированным специалистом»: на СВО погиб сварщик из Верхней Салды
Вчера, 06:33
ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве
17 ноября, 09:57